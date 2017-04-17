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    Тиллерсон проведет в ООН министерскую встречу по КНДР - госдеп

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (315)

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    Сообщается, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон проведет в ООН в Нью-Йорке в апреле встречу министров иностранных дел, на которой намерен обсудить усилия международного сообщества по ситуации с КНДР.
    Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон проведет в ООН в апреле министерскую встречу по КНДР, заявила и.о. помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Сьюзан Торнтон.

    Политолог Максим Яли
    Максим Яли/Facebook
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    Как сообщалось ранее, СБ ООН рассмотрит ситуацию с нераспространением ядерного оружия на Корейском полуострове 28 апреля.

    "Госсекретарь проведет в ООН в Нью-Йорке в апреле встречу министров иностранных дел, чтобы обсудить усилия международного сообщества, убедить северокорейцев заняться этим вопросом денуклеаризации и показать серьезную приверженность, предпринять шаги, которые бы показали нам, что они серьезно настроены в этом отношении", — сказала Торнтон, не уточнив состава встречи.

    В минувшее воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР. По данным южнокорейских военных, Пхеньян попытался провести пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо. Тип ракеты пока не установлен, однако эксперты не исключают, что это могла быть баллистическая ракета среднего радиуса действия KN-15.

    После пуска ракеты правительство Японии создало кризисный штаб при канцелярии премьер-министра, а правительство Южной Кореи созвало экстренное заседание постоянного комитета Совета национальной безопасности.

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    Ранее в понедельник вице-президент США Майк Пенс в ходе визита в Южную Корею предупредил Пхеньян о том, что ему не следует испытывать решительность американского президента Дональда Трампа, напомнив о недавних действиях Вашингтона в Сирии.

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