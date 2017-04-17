КНДР: из-за США ядерная война может начаться "в любой момент"

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КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Постпред КНДР при ООН Ким Ин Рён заявил, что США создали опасную ситуацию в регионе, представляющую серьезную угрозу миру на Корейском полуострове.

По его словам, США "создали опасную ситуацию", "при которой ядерная война может начаться в любой момент".

"Это представляет серьезную угрозу миру и стабильности (на Корейском полуострове — Ред.)", — сказал постпред КНДР при ООН на брифинге в понедельник.

В минувшее воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР. По данным южнокорейских военных, Пхеньян попытался провести пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо. Тип ракеты пока не установлен, однако эксперты не исключают, что это могла быть баллистическая ракета среднего радиуса действия KN-15.

После пуска ракеты правительство Японии создало кризисный штаб при канцелярии премьер-министра, а правительство Южной Кореи созвало экстренное заседание постоянного комитета Совета национальной безопасности.

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РИРанее в понедельник вице-президент США Майк Пенс в ходе визита в Южную Корею предупредил Пхеньян о том, что ему не следует испытывать решительность американского президента Дональда Трампа, напомнив о недавних действиях Вашингтона в Сирии.