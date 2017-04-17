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    КНДР: из-за США ядерная война может начаться "в любой момент"

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (313)

    (обновлено: )60031
    Постпред КНДР при ООН Ким Ин Рён отметил, что на данный момент Соединенные Штаты создали опасную ситуацию, при которой ядерная война может начаться в любой момент.
    Флаги КНДР
    AFP PHOTO / Ed Jones

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Постпред КНДР при ООН Ким Ин Рён заявил, что США создали опасную ситуацию в регионе, представляющую серьезную угрозу миру на Корейском полуострове.

    Политолог Максим Яли
    Максим Яли/Facebook
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    По его словам, США "создали опасную ситуацию", "при которой ядерная война может начаться в любой момент".

    "Это представляет серьезную угрозу миру и стабильности (на Корейском полуострове — Ред.)", — сказал постпред КНДР при ООН на брифинге в понедельник.

    В минувшее воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР. По данным южнокорейских военных, Пхеньян попытался провести пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо. Тип ракеты пока не установлен, однако эксперты не исключают, что это могла быть баллистическая ракета среднего радиуса действия KN-15.

    После пуска ракеты правительство Японии создало кризисный штаб при канцелярии премьер-министра, а правительство Южной Кореи созвало экстренное заседание постоянного комитета Совета национальной безопасности.

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    РИРанее в понедельник вице-президент США Майк Пенс в ходе визита в Южную Корею предупредил Пхеньян о том, что ему не следует испытывать решительность американского президента Дональда Трампа, напомнив о недавних действиях Вашингтона в Сирии.

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