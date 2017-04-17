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    Южная Корея и США накажут КНДР в случае дальнейших "провокаций"

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (312)

    (обновлено: )117
    Как сообщил временно исполняющий обязанности южнокорейского президента, премьер-министр Хван Гё Ан, Республика Корея и США примут мощные карательные меры в случае дальнейших провокаций КНДР.
    Флаг КНДР
    JUNG YEON-JE / AFP

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина, Иван Захарченко. В случае дальнейших "провокаций" со стороны КНДР против Пхеньяна будут приняты меры со стороны Южной Кореи и США, заявил в понедельник временно исполняющий обязанности южнокорейского президента, премьер-министр Хван Гё Ан после переговоров в Сеуле с американским вице-президентом Майком Пенсом.

    Политолог Максим Яли
    Максим Яли/Facebook
    Трамп загнал себя в угол в ситуации с КНДР – Яли

    "Республика Корея и США примут мощные карательные меры в случае дальнейших провокаций КНДР", — приводит слова Хвана информационное агентство Ренхап.

    По его данным, премьер также заявил, что договорился с Пенсом о скорейшем размещении и введении в строй новейшей системы заатмосферного перехвата баллистических ракет THAAD.

    "Корейско-американский альянс — опора для мира и процветания на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии", — подчеркнул Хван Гё Ан.

    Президент США Дональд Трамп недавно заявил о возможности любых мер в отношении Пхеньяна для сдерживания северокорейской ядерной и ракетной программ. Это подтвердил и вице-президент США Майк Пенс во время посещения в понедельник демилитаризованной зоны между двумя частями Кореи, заявив, что терпение Вашингтона в отношении КНДР достигло предела.

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