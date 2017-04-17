Пенс о КНДР: у Вашингтона лопнуло терпение

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина, Иван Захарченко. У Вашингтона "пришел конец стратегическому терпению" в отношении КНДР, сообщил вице-президент США Майк Пенс в ходе посещения разделяющую Корейский полуостров демилитаризованную зону (ДМЗ), передает Ренхап.

Президент США Дональд Трамп недавно заявил о возможности любых мер в отношении Пхеньяна для сдерживания северокорейской ядерной и ракетной программ. КНДР грозит в случае провокаций ответить превентивным ударом по базам США в регионе.

"Стратегическому терпению пришел конец", — приводит агентство слова Пенса. При этом он подчеркнул, что "все опции на столе", и Северной Корее "не стоит сомневаться в решимости США быть вместе с союзниками".

Посещением ДМЗ американский вице-президент начал свой трехдневный визит в Южную Корею на волне усиления напряженности в противостоянии с КНДР.

Демилитаризованная зона представляет собой 4-километровую полосу поперек Корейского полуострова, посреди которой проходит военно-демаркационная линия.

Во время визита, как сообщалось ранее, у Пенса запланированы переговоры с временно-исполняющим обязанности президента Республики Корея Хван Гё Аном, в том числе об усилении нажима на КНДР и размещении в Южной Корее новейшей американской противоракетной системы THAAD.

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