наверх
17.04.201709:14
Курсы валют НБУ
  • EUR28.56+ 0.06
  • USD26.86- 0.01
Рубрики
Ещё
    В мире

    Пенс о КНДР: у Вашингтона лопнуло терпение

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (309)

    (обновлено: )20801
    Майк Пенс в ходе посещения разделяющую Корейский полуостров демилитаризованную зону подчеркнул, что Северной Корее "не стоит сомневаться в решимости США быть вместе с союзниками".
    Вице-президент США Майк Пенс
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина, Иван Захарченко. У Вашингтона "пришел конец стратегическому терпению" в отношении КНДР, сообщил вице-президент США Майк Пенс в ходе посещения разделяющую Корейский полуостров демилитаризованную зону (ДМЗ), передает Ренхап.

    Праздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Гулянья в КНДР: песни, пляски, салют и Ким Ир Сен

    Президент США Дональд Трамп недавно заявил о возможности любых мер в отношении Пхеньяна для сдерживания северокорейской ядерной и ракетной программ. КНДР грозит в случае провокаций ответить превентивным ударом по базам США в регионе.

    "Стратегическому терпению пришел конец", — приводит агентство слова Пенса. При этом он подчеркнул, что "все опции на столе", и Северной Корее "не стоит сомневаться в решимости США быть вместе с союзниками".

    Посещением ДМЗ американский вице-президент начал свой трехдневный визит в Южную Корею на волне усиления напряженности в противостоянии с КНДР.

    Демилитаризованная зона представляет собой 4-километровую полосу поперек Корейского полуострова, посреди которой проходит военно-демаркационная линия.

    Во время визита, как сообщалось ранее, у Пенса запланированы переговоры с временно-исполняющим обязанности президента Республики Корея Хван Гё Аном, в том числе об усилении нажима на КНДР и размещении в Южной Корее новейшей американской противоракетной системы THAAD.

    Читайте также: Westinghouse и большая ядерная неудача США

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Евровидение в Украине
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Последствия обстрела в Донецкой области
    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие
    Вице-президент США Майк Пенс
    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США
    Референдум по изменению конституции Турции
    Референдум в Турции