наверх
16.04.201718:06
Курсы валют НБУ
  • EUR28.56+ 0.06
  • USD26.86- 0.01
Рубрики
Ещё
    В мире

    В США заявили, что ответят на запуск ракеты КНДР

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (304)

    (обновлено: )16510
    Как заявил советник президента США Герберт Макмастер, глава США Дональд Трамп намерен не допустить, чтобы Соединенным Штатам Америки угрожала опасность.
    Герберт Макмастер
    @realDonaldTrump

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Советник президента США Герберт Макмастер заявил, что Администрация США не будет распространяться заранее об ответе на запуск баллистической ракеты Северной Кореей в субботу, но ответ будет. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC.

    КНДР. Архивное фото
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк
    Мировая пресса: неудачный пуск ракеты КНДР, митинги с потасовками в США

    Читайте также: Пасха в Мариуполе обходится дороже, чем раньше – спецкор

    "Мы не хотим каким-либо образом передавать, как мы будем реагировать на определенные инциденты, ясно, что президент намерен не допустить, чтобы такого рода опасность угрожала Соединенным Штатам", — сказал он.

    Ранее в воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР. По данным южнокорейских военных, Пхеньян попытался провести пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамген-Намдо. Тип ракеты пока не установлен, однако эксперты не исключают, что это могла быть баллистическая ракета среднего радиуса действия KN-15.

    После пуска ракеты правительство Японии создало кризисный штаб при канцелярии премьер-министра, а правительство Южной Кореи созвало экстренное заседание постоянного комитета Совета национальной безопасности.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Кириленко: Россия изолировала себя от Евровидения. Видео
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Пасха в Мариуполе
    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие
    Герберт Макмастер
    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США
    Владимир Гройсман в Верховной Раде
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана