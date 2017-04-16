В США заявили, что ответят на запуск ракеты КНДР

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Советник президента США Герберт Макмастер заявил, что Администрация США не будет распространяться заранее об ответе на запуск баллистической ракеты Северной Кореей в субботу, но ответ будет. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC.

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"Мы не хотим каким-либо образом передавать, как мы будем реагировать на определенные инциденты, ясно, что президент намерен не допустить, чтобы такого рода опасность угрожала Соединенным Штатам", — сказал он.

Ранее в воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР. По данным южнокорейских военных, Пхеньян попытался провести пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамген-Намдо. Тип ракеты пока не установлен, однако эксперты не исключают, что это могла быть баллистическая ракета среднего радиуса действия KN-15.

После пуска ракеты правительство Японии создало кризисный штаб при канцелярии премьер-министра, а правительство Южной Кореи созвало экстренное заседание постоянного комитета Совета национальной безопасности.