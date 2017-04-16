Пущенная КНДР ракета не была межконтинентальной - источник в США

KCNA/via Reuters

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. КНДР, с высокой долей вероятности, запустила не межконтинентальную баллистическую ракету, однако определение ее типа еще в процессе, передает в воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника.

Еще один чиновник в США сообщил агентству, что неудачный пуск был осуществлен с земли.

Северная Корея в воскресенье попыталась провести очередное испытание ракеты, но ее пуск оказался неудачным. Пуск состоялся в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо, сообщили в объединенном комитете начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи. Тип ракеты уточняется.

Вооруженные силы США зафиксировали пуск ракеты Северной Кореей, сообщила РИА Новости представитель Пентагона Лаура Сил, добавив, что "практически сразу ракета взорвалась".

Ранее американский телеканал NBC со ссылкой на источники в разведке сообщил, что США могут нанести превентивный удар против Северной Кореи для предотвращения очередного испытания ядерного оружия.

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За неделю, прошедшую после очередного ракетного испытания КНДР, тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главным вопросом обсуждения в мире и в Азии. Президент США Дональд Трампа заявил ранее, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР. На днях США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом.

Ранее КНДР заявила о готовности ответить на военные действия США.