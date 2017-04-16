наверх
16.04.201702:58
Курсы валют НБУ
  • EUR28.56+ 0.06
  • USD26.86- 0.01
Рубрики
Ещё
    В мире

    КНДР провела неудачный пуск новой ракеты

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (298)

    104
    Согласно заявлению Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи, Северная Корея пыталась провести утром пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо, однако, по оценкам, попытка была неудачной.
    Тестовый запуск баллистической ракеты Hwasong-10 земля-земля в КНДР
    REUTERS KCNA

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Северная Корея попыталась провести в воскресенье очередное испытание ракеты, но ее пуск оказался неудачным, сообщило в воскресенье информационное агентство Рёнхап.

    Флаги КНДР
    AFP PHOTO / Ed Jones
    Превентивный удар США по КНДР: большая война и ее последствия

    "Северная Корея пыталась провести сегодня утром пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо, однако, по оценкам, попытка была неудачной", — приводит агентство заявление Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

    Тип ракеты уточняется.

    Ранее американский телеканал NBC со ссылкой на источники в разведке сообщил, что США могут нанести превентивный удар против Северной Кореи для предотвращения очередного испытания ядерного оружия.

    Смотрите также: Военный парад в КНДР в "День Солнца"

    За неделю, прошедшую после очередного ракетного испытания КНДР, тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главным вопросом обсуждения в мире и в Азии. Президент США Дональд Трампа заявил ранее, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР. На днях США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом.

    Ранее КНДР заявила о готовности ответить на военные действия США. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вячеслав Кириленко. Архивное фото
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Жилой дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке. Архивное фото
    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие
    Тестовый запуск баллистической ракеты Hwasong-10 земля-земля в КНДР
    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США
    Владимир Гройсман в Верховной Раде
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана