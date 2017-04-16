КНДР провела неудачный пуск новой ракеты

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Северная Корея попыталась провести в воскресенье очередное испытание ракеты, но ее пуск оказался неудачным, сообщило в воскресенье информационное агентство Рёнхап.

"Северная Корея пыталась провести сегодня утром пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо, однако, по оценкам, попытка была неудачной", — приводит агентство заявление Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

Тип ракеты уточняется.

Ранее американский телеканал NBC со ссылкой на источники в разведке сообщил, что США могут нанести превентивный удар против Северной Кореи для предотвращения очередного испытания ядерного оружия.

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За неделю, прошедшую после очередного ракетного испытания КНДР, тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главным вопросом обсуждения в мире и в Азии. Президент США Дональд Трампа заявил ранее, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР. На днях США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом.

Ранее КНДР заявила о готовности ответить на военные действия США.