Пентагон: ракета КНДР взорвалась сразу после старта

ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. Вооруженные силы США зафиксировали пуск ракеты Северной Кореей, однако пуск не был успешным – ракета взорвалась сразу после старта, сообщила РИА Новости представитель Пентагона Лаура Сил.

"Тихоокеанское командование зафиксировало запуск Северной Кореей баллистической ракеты в 11:21 по гавайскому времени", — сообщила она.

Она добавила, что "практически сразу ракета взорвалась". "Тип ракеты все еще изучается", — отметила Сил.

По словам представителя Пентагона, военные продолжают сотрудничество с Южной Кореей и Японией по обеспечению безопасности.

Ранее американский телеканал NBC со ссылкой на источники в разведке сообщил, что США могут нанести превентивный удар против Северной Кореи для предотвращения очередного испытания ядерного оружия.

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За неделю, прошедшую после очередного ракетного испытания КНДР, тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главным вопросом обсуждения в мире и в Азии. Президент США Дональд Трампа заявил ранее, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР. На днях США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом.

Ранее КНДР заявила о готовности ответить на военные действия США.