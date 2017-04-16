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    Пентагон: ракета КНДР взорвалась сразу после старта

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (299)

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    По словам представителя Пентагона Лауры Сил, Тихоокеанское командование зафиксировало запуск Северной Кореей баллистической ракеты в 11:21 по гавайскому времени.
    Пентагон
    flickr.com/David B. Gleason

    ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. Вооруженные силы США зафиксировали пуск ракеты Северной Кореей, однако пуск не был успешным – ракета взорвалась сразу после старта, сообщила РИА Новости представитель Пентагона Лаура Сил.

    Флаги КНДР
    AFP PHOTO / Ed Jones
    Превентивный удар США по КНДР: большая война и ее последствия

    "Тихоокеанское командование зафиксировало запуск Северной Кореей баллистической ракеты в 11:21 по гавайскому времени", — сообщила она.

    Она добавила, что "практически сразу ракета взорвалась". "Тип ракеты все еще изучается", — отметила Сил.

    По словам представителя Пентагона, военные продолжают сотрудничество с Южной Кореей и Японией по обеспечению безопасности.

    Ранее американский телеканал NBC со ссылкой на источники в разведке сообщил, что США могут нанести превентивный удар против Северной Кореи для предотвращения очередного испытания ядерного оружия.

    Смотрите также: Военный парад в КНДР в "День Солнца"

    За неделю, прошедшую после очередного ракетного испытания КНДР, тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главным вопросом обсуждения в мире и в Азии. Президент США Дональд Трампа заявил ранее, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР. На днях США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом.

    Ранее КНДР заявила о готовности ответить на военные действия США. 

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