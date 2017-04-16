Мировая пресса: неудачный пуск ракеты КНДР, митинги с потасовками в США

РИА Новости Украина

Неудача в небе Северной Кореи. Самой обсуждаемой темой мировых СМИ сегодня стал неудачный пуск ракеты в КНДР. Пуск состоялся в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо. Вооруженные силы США зафиксировали его и сообщили, что ракета взорвалась практически сразу. О типе ракеты в США пока не говорят, заявляя, что эта информация еще уточняется.

В то же время южнокорейские чиновники поспешили заявить, что это была новая межконтинентальная баллистическая ракета, о которой ранее говорил Ким Чен Ын.

На фоне этих событий британская Express вспоминает прошедший накануне в Пхеньяне масштабный военный парад по случаю 105-летия бывшего лидера КНДР Ким Ир Сена. На центральной площади, названной в его честь, были продемонстрированы новейшие ракеты, которые могут находиться пока в состоянии разработки.

Деловая Financial Times, в свою очередь, приводит заявление китайских властей, которые предупредили, что на Корейском полуострове "вскоре разразится буря". В ходе визита китайского лидера Си Цзиньпина в США на прошлой неделе американский президент Дональд Трамп призвал коллегу оказать давление на Пхеньян.

Газета New York Times называет "сильным конфузом" для Ким Чен Ына то, что этот провал настиг его в тот момент, когда в к берегам его страны приблизилась ударная группа военных кораблей США.

Потерявшие надежду. Десятки человек стали жертвами теракта в районе Рашидин под Алеппо, еще более сотни получили ранения.

Машина со смертником подорвалась у стоянки автобусов, на которых должны были эвакуировать мирных жителей из поселений Фуа и Кефрая, уже более трех лет находящихся в окружении боевиков. Люди, находившиеся в автобусах, долгие годы жили в страхе, не имея регулярного доступа к еде и медикаментам.

В момент теракта воздух наполнился криками людей, некоторые из которых оказались охвачены пламенем, вокруг нависло облако пыли — так описывает произошедшее газета Washington Post.

Издание Independent назвало фотографии с места происшествия "слишком тяжелыми для восприятия, чтобы их можно было опубликовать". Сирийская армия через посредников достигла договоренности с главарями ряда вооруженных группировок, согласно которым боевикам в городах Забадани и Мадая (в пригороде Дамаска) предоставили автобусы и безопасный путь для вывода в Идлиб. Взамен боевики разблокировали дорогу для эвакуации нескольких тысяч жителей шиитских поселений Фуа и Кефрая, которых должны были доставить в город Алеппо.

Многочисленные демонстрации в США. Демонстрация в калифорнийском Беркли переросла в потасовку сторонников и критиков президента США Дональда Трампа, в результате нее были задержаны более десятка человек. Сотни людей собрались в местном центральном парке и неподалеку от него, в ходе столкновений демонстранты бросали в толпу петарды.

Другие протесты, прошедшие по стране, в том числе так называемые "налоговые марши", оказались более спокойными, пишет Guardian. Демонстрации, участники которых требуют от президента США публикации его налоговой отчетности, прошли в преддверии Tax Day — дня уплаты налогов.

Трамп в ходе предвыборной кампании стал первым за четыре десятилетия кандидатом крупнейшей партии, который не обнародовал свою налоговую декларацию.

"Я не думаю, что кому-то это интересно, за исключением прессы", — сообщил политик в ходе интервью телеканалу ABC в сентябре.

Политические противники заявляли, что Трамп может скрывать низкую ставку налогообложения, полученную с помощью лазеек в законодательстве.

Демократия или диктатура? В воскресенье в Турции стартует референдум по пакету конституционных изменений, предусматривающих переход на президентскую систему правления. Более 55 миллионов человек проголосуют на десятках тысяч избирательных участков. Граждане Турции, проживающие за рубежом, уже проголосовали досрочно.

Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен множеством дополнительных полномочий.

"Если большинство голосующих нажмут педаль газа, то президент (Тайип) Эрдоган, который с уже имеющейся у него властью делает себя султаном, получит еще больше", — пишет в своей колонке на турецком для издания Zeit бывший главный редактор оппозиционной газеты Cumhuriyet Джан Дюндар.

Свои передовицы предстоящему референдуму посвятили и другие немецкие СМИ. Spiegel вновь вернулся к моментам напряженности, возникшим между Турцией и рядом европейских держав в ходе предшествующей референдуму кампании.

Также журнал Spiegel, как и другие издания в Германии, приводит цитату самого Эрдогана, привлекшую их наибольшее внимание: "Это воскресенье является днем, когда наш народ преподаст урок тем европейским странам, которые в течение последних двух месяцев хотели запугать нас всяческим беззаконием".