Референдум в Турции: раскол в обществе и неоднозначные результаты

Федор Смирнов, для РИА Новости Украина — Анкара

По предварительным данным, вариант "за" набрал 51,2% голосов, что на 1,25 миллиона больше, чем у противников конституционной реформы.

За что проголосовали граждане Турции?

Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

Депутаты парламента от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и большинство депутатов от националистической Партии национального движения (ПНД) поддержали проект, в то время как оппозиционные партии — левоцентристская Народно-республиканская партия (НРП) и прокурдская Партия демократии народов (ПДН) — выступили против, обвинив Эрдогана в стремлении к установлению единоличной власти.

Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Должность премьер-министра будет упразднена. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента. Право на объявление режима чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят.

Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией. Увеличивается число депутатов парламента — c 550 до 600. Возрастной порог для кандидатов на выборные посты снижается с 25 до 18 лет. Решения о проведении повторных выборов смогут принимать как парламент, так и президент. Выборы в органы законодательной и исполнительной властей будут проводиться в один день. Парламент и президент будут избираться на пять лет, при этом глава государства сможет занимать свой пост не более двух сроков подряд. Президент получает право распустить парламент, но и сам при этом должен быть переизбран.

Очередные выборы президента и парламента пройдут в один день — 3 ноября 2019 года, после чего пункты положения о президентской системе вступят в силу.

Эрдоган и его сторонники из ПСР объясняли необходимость принятия поправок тем, что в условиях стоящих перед страной вызовов, в частности, террористической угрозы, необходимо повысить оперативность принятия важнейших управленческих решений. Кроме того, власти ссылались на негативный опыт прошлого, когда коалиционные правительства в Турции часто сменяли друг друга, что приводило к хаосу и параличу государственной власти.

Оппозиция считает, что победа сторонников Эрдогана приведет к бесконтрольному укреплению его власти, что даст ему возможность занимать пост президента страны до 2029 года, а также поляризации общества, дальнейшему ухудшению и без того осложнившихся отношений Турции и ЕС, бегству из страны инвесторов.

Как проходило голосование

На референдуме на 167140 избирательных участках имели возможность проголосовать 55,3 миллиона турецких граждан. Кроме того, в тюрьмах был создан 461 избирательный участок. Граждане Турции, проживающие за рубежом, проголосовали досрочно. В охране избирательных участков было задействовано 380 тысяч полицейских.

Голосование началось в 8.00 по Киеву (на востоке Турции с 7.00) и проходило до 17.00. Массовых серьезных происшествий зарегистрировано не было, за исключением инцидента в провинции Диярбакыр, где в результате перестрелки двух групп граждан с разными политическими взглядами у избирательного участка в одной из деревень погибли два человека.

Эрдоган проголосовал в Стамбуле, премьер-министр Бинали Йылдырым — в Измире. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отдал голос на своей родине в Анталье. Лидеры основных оппозиционных Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу и националистической Партии национального движения Девлет Бахчели проголосовали в Анкаре.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе прокурдской Партии демократии народов, ее находящиеся в тюрьме по обвинению в связях с курдскими повстанцами сопредседатели Селахаттин Демирташ и Фиген Юксекдаг также приняли участие в голосовании.

После заполнения избирательной книги избирателям выдавался желтый конверт с государственными печатями, а также листок с двумя полями — на одном поле написано слово "да" (evet) и "нет" (hayır). Каждому голосующему выдавалась печать с надписью "предпочтение" (tercih). Печать необходимо было поставить в закрытой кабинке на поле с выбранным ответом, запечатать в конверт, а затем, выйдя из кабинки, опустить в урну для голосования.

Власти объявили об усиленных мерах безопасности во время референдума. Однако на участке в столичном районе Чанкая, где побывал корреспондент РИА Новости, присутствовало несколько полицейских, при этом ни рамок металлоискателей, ни других повышенных мер безопасности замечено не было.

Примерно за час до окончания голосования Высший избирательный совет (ВИС) Турции принял неожиданное решение считать действительными бюллетени без печатей. Как затем пояснил глава ВИС Сади Гювен, такое решение было принято по ходатайству правящей ПСР, оно принимается не впервые и связано с необходимостью "снять барьеры перед избирателями и дать им возможность исполнить свой гражданский долг" на участках, где закончились проштампованные бюллетени из-за халатности сотрудников избирательных комиссий.

Итоги голосования

Первые итоги голосования появились примерно через час после закрытия избирательных участков. Их распространяло государственное агентство Anadоlu, которое наряду с ВИС имеет право публиковать результаты голосования. По результатам 24% обработанных бюллетеней получалось, что сторонники президентской системы одерживают оглушительную победу с более 63% голосов, однако при дальнейшем подсчете голосов их число снизилось до 51,2% (по результатам обработки 99,9% бюллетеней), как и предсказывали данные опросов перед референдумом.

"По предварительным данным, голосов "да" на 1,25 миллиона больше, чем голосов "нет". Получается, что победило "да". Окончательные результаты с учетом период приема апелляций будут подведены через 11-12 дней", — сказал журналистам Гювен.

Согласно предварительным итогам, сторонники перехода на президентскую систему победили в 48 из 81 турецких провинций. Против конституционных изменений выступили избиратели из населенных преимущественно курдами юго-восточных провинций (Диярбакыр, Ван, Агры, Мардин и другие), а также европейской части Турции и провинций на средиземноморском и эгейском побережьях (Анталья, Мерсин, Мугла, Измир). В Стамбуле и Анкаре с небольшим перевесом победили противники перехода на президентскую систему.

Явка на референдуме составила 87,2%.

На зарубежных избирательных участках, где голосовала турецкая диаспора, сторонники президентской системы победили в Германии, Франции, Австрии, Голландии, а противники — в России, Великобритании, США, Канаде.

Реакция властей и оппозиции

Как заявил Эрдоган, принятое гражданами Турции на конституционном референдуме решение о переходе к президентской системе является историческим, это важнейшая реформа в истории страны.

"Пусть итоги референдума будут на благо нашей страны. Голосование стало важным показателем того, что народ защищает свою страну, свое будущее. В этот день принято историческое решение относительно системы руководства Турции. С помощью выбора народа мы осуществили реформу управления, важнейшую в нашей истории", — сказал Эрдоган, выступая перед журналистами в Анкаре.

"Впервые в истории страны мы меняем систему руководства. Все, кто сказал да или нет, 80 миллионов человек в нашей стране и живущие за границей граждане, это наша с вами общая победа. Все споры остались позади. Мы призываем к уважению решения народа", — добавил турецкий лидер.

Ему вторил премьер Бинали Йылдырым.

"Это выбор, сделанный народом. Этим голосованием мы открыли новую страницу в нашей демократии. Пусть все будут уверены, что эти результаты мы используем на благо страны. Народ, проголосовав за, поставил точку в спорах о президентской системе. Теперь демократия и правовое государство будут еще сильнее. Мы едины, мы все братья. Ни у кого не должна остаться душевная рана", — сказал Йылдырым, выступая перед сторонниками в Анкаре.

Две крупнейшие оппозиционные партии — левоцентристкая Народно-республиканская и прокурдская Партия демократии народов — выразили несогласие с предварительными итогами референдума.

Глава НРП Кемаль Кылычдароглу раскритиковал решение Высшего избирательного совета, который уже в процессе голосования разрешил признавать действительными бюллетени без печати.

"Во время матча нельзя менять правила, бюллетени без печати по закону недействительны. Мы уважаем выбор народа, но решение ВИС бросило на него тень. Любое ведомство должно вести себя в соответствии с законом. Решение ВИС привело к тому, что результаты референдума стали спорными", - заявил Кылычдароглу журналистам в Анкаре.

Он добавил, что по данным независимого подсчета голосов, которые вела его партия, противники конституционной реформы набрали более 50% голосов.

Турецкая оппозиция намерена подать протест по итогам прошедшего в воскресенье конституционного референдума, заявил заместитель председателя НРП Турции Эрдал Аксюнгер.

"По результатам голосования на 37% избирательных участках у нас есть возражения, однако пока не все результаты мы обработали, и число проблемных участков, результаты на которых мы будем опротестовывать, может достичь 60%", — заявил Аксюнгер журналистам.

Он добавил, что решение Высшего избирательного совета Турции считать действительными бюллетени без печатей открыло путь для возможных фальсификаций на референдуме.

Прокурдская Партия демократии народов (ПДН) Турции также считает вызывающими сомнения предварительные итоги референдума, заявил пресс-секретарь партии Осман Байдемир.

"Пока наши возражения не будут приняты, результаты референдума вызывают сомнения и не могут считаться окончательными", — написал Байдемир в Twitter.

Он также подверг критике решение Высшего избирательного совета Турции считать действительными бюллетени без печатей.

"Надо разобраться, сколько в этих бюллетенях без печатей голосов за и против", — добавил Байдемир.

Какими будут отношения Турции с ЕС?

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини и еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан призвали турецкое руководство добиться "максимального консенсуса" среди населения при воплощении конституционных изменений.

"Ввиду небольшой разницы в голосах по итогам референдума и долгосрочных последствий конституционных изменений, мы также призываем турецкие власти достичь максимального консенсуса среди населения в ходе их воплощения", — говорится в совместном заявлении чиновников ЕС.

По их словам, они ожидают оценки наблюдательной миссии ОБСЕ, в том числе относительно возможных нарушений при проведении референдума.

Таким образом, референдум показал серьезный раскол в турецком обществе, которое разделено почти пополам на сторонников и противников Эрдогана, что потенциально может привести к нарастанию митинговой активности и беспорядкам в связи с протестами оппозиции и, возможно, несогласием признать его окончательные результаты. Не случайно во избежание беспорядков после референдума площадь Таксим в Стамбуле, которая ранее неоднократно была центром протестной активности, оказалась перекрытой по соображениям безопасности.

Эрдоган в свою очередь обещал после победы на референдуме провести еще два плебисцита — о целесообразности продолжения переговоров о вступлении в ЕС и возвращении смертной казни, что поставит крест на членстве Турции в Евросоюзе. Пойдет ли турецкий лидер здесь до конца, или попытается все же улучшить испорченные отношения Анкары и Брюсселя — покажет ближайшее будущее.