Пенс рассказал о подходе Трампа к решению ситуации с КНДР

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Подход президента США Дональда Трампа к решению северокорейского вопроса будет отличаться о того, как эту проблему пытались решить прежние руководители страны, заявил в интервью телеканалу CNN вице-президент США Майк Пенс.

"Мы собираемся отойти от неудавшейся политики стратегического терпения. Мы собираемся удвоить наши усилия, чтобы оказать дипломатическое и экономическое давление на КНДР. Мы надеемся, что этот вопрос удастся решить мирным путем", — заявил Пенс.

"Я знаю, что президент (США – Ред.) был воодушевлен после беседы с Си Цзиньпином. Мы увидели, что Китай начал принимать меры, чтобы оказать давление на КНДР, но нужно делать что-то большее. Решение этой проблемы требует участия всех заинтересованных сторон, особенно тех, которые несут основную ответственность и играют ключевую роль в этом вопросе, чтобы работать в одном направлении и делать совместные усилия", — добавил вице-президент США.

Ранее во время пресс-конференции в Сеуле Пенс предупредил Пхеньян о том, что ему не следует испытывать решительность американского президента Дональда Трампа, напомнив о недавних действиях Вашингтона в Сирии.

В минувшее воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР. По данным южнокорейских военных, Пхеньян попытался провести пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамген-Намдо. Тип ракеты пока не установлен, однако эксперты не исключают, что это могла быть баллистическая ракета среднего радиуса действия KN-15. В понедельник временно исполняющий обязанности южнокорейского президента, премьер-министр Хван Гё Ан после переговоров в Сеуле с американским вице-президентом Майком Пенсом заявил, что Южная Корея и США намерены решительно наказать КНДР в случае дальнейших "провокаций". Премьер также заявил, что договорился с Пенсом о скорейшем размещении и введении в строй новейшей системы заатмосферного перехвата баллистических ракет THAAD.

В четверг США впервые применили в бою сверхмощную неядерную бомбу в Афганистане против боевиков террористической группировки "Исламское государство". В ночь на 7 апреля США нанесли по приказу Трампа ракетный удар по аэродрому Шайрат сирийских ВВС, бездоказательно утверждая, что с него тремя днями ранее вылетели самолеты, якобы осуществившие химатаку в провинции Идлиб.