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    В мире

    Япония созвала Совет национальной безопасности из-за КНДР

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (312)

    (обновлено: )5110
    Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что премьер-министр Абэ намерен обсудить тему КНДР с Майком Пенсом, когда тот через три дня прибудет в Японию.
    Флаг Японии
    REUTERS Dylan Martinez

    КИЕВ, 17 апр – РИА Новости Украина, Иван Захарченко. Заседание Совета национальной безопасности и обороны прошло в Японии в связи с ситуацией вокруг Северной Кореи, сообщает Киодо со ссылкой на правительственный источник.

    Политолог Максим Яли
    Максим Яли/Facebook
    Трамп загнал себя в угол в ситуации с КНДР – Яли

    Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в парламенте страны, что его правительство предусматривает меры на случай притока беженцев с Корейского полуострова при возникновении там чрезвычайной ситуации. Однако какие именно вопросы обсуждает Совет национальной безопасности, пока не известно.

    Вместе с тем японский премьер подчеркнул важность дипломатических усилий для урегулирования проблемы.

    Президент США Дональд Трамп недавно заявил о возможности любых мер в отношении Пхеньяна для сдерживания северокорейской ядерной и ракетной программ. Это подтвердил и вице-президент США Майк Пенс во время посещения в понедельник демилитаризованной зоны между двумя частями Кореи, заявив, что терпение Вашингтона в отношении КНДР достигло предела.

    Как сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, премьер-министр Абэ намерен обсудить тему КНДР с Пенсом, когда тот через три дня прибудет в Японию.

    КНДР грозит в случае провокаций ответить превентивным ударом по базам США в регионе, в том числе в Японии.

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