наверх
17.04.201721:20
Курсы валют НБУ
  • EUR28.56+ 0.06
  • USD26.86- 0.01
Рубрики
Ещё
    В мире

    США не будут терпеть угрозы от КНДР и ответят "подобающим образом"

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (314)

    (обновлено: )8
    И.о. помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Сьюзан Торнто сообщила, что Штаты встретят любую угрозу или атаку со стороны КНДР подобающим образом.
    Самолет и флаг США
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. США не будут терпеть угрозы со стороны КНДР и ответят "подобающим образом", заявила журналистам и.о. помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Сьюзан Торнтон.

    Политолог Максим Яли
    Максим Яли/Facebook
    Трамп загнал себя в угол в ситуации с КНДР – Яли

    "Мы встретим любую угрозу или атаку (со стороны КНДР – Ред.) подобающим образом", — заявила Торнтон, не уточнив, как именно.

    Она повторила, что США не намерены "позволять Северной Корее продолжать вести себя угрожающим образом".

    "К этому нет никакой терпимости, к этим незаконным программам – ядерной и по баллистическим ракетам", — добавила представитель госдепартамента.

    В минувшее воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР. По данным южнокорейских военных, Пхеньян попытался провести пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо. Тип ракеты пока не установлен, однако эксперты не исключают, что это могла быть баллистическая ракета среднего радиуса действия KN-15.

    После пуска ракеты правительство Японии создало кризисный штаб при канцелярии премьер-министра, а правительство Южной Кореи созвало экстренное заседание постоянного комитета Совета национальной безопасности.

    Читайте также: Референдум в Турции: раскол в обществе и неоднозначные результаты

    Ранее в понедельник вице-президент США Майк Пенс в ходе визита в Южную Корею предупредил Пхеньян о том, что ему не следует испытывать решительность американского президента Дональда Трампа, напомнив о недавних действиях Вашингтона в Сирии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Проститутка в ожидании клиентов.
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Жилой дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке. Архивное фото
    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие
    Самолет и флаг США
    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США
    Референдум по изменению конституции Турции
    Референдум в Турции