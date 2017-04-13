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    Учителя Молдавии намерены выйти на всеобщую забастовку

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    Всеобщая забастовка педагогов запланирована на конец апреля, точная дата будет объявлена позже. В ходе забастовки на протяжении нескольких часов будет приостановлена работа порядка 2600 образовательных учреждений по всей республике.
    Акция протеста в Молдавии. Архивное фото
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    КИЕВ, 13 апр – РИА Новости Украина. Руководство Федерации профсоюзов образования и науки Молдавии приняло решение организовать всеобщую забастовку педагогов. Об этом накануне заявил глава федерации Дмитрий Иванов.

    Члены федерации настаивают на увеличении зарплаты учителям на 50%. Кроме того, профсоюзы настаивают на повышении стипендий на 20% и единовременного пособия молодым специалистам, а также выплат пенсионерам в образовательной сфере.

    Виталина Буткалюк
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    По словам Иванова, профсоюзы предложили в качестве протеста, чтобы на протяжении нескольких часов приостановили работу порядка 2600 образовательных учреждений по всей республике. Он пояснил, что всеобщая забастовка педагогов запланирована на конец апреля. Точная дата будет объявлена позже.

    "Мы продолжаем акции протеста и объявляем забастовку в стране. Обращаемся к этой акции протеста, потому что требования, которые были выдвинуты властям, в большинстве своем не были выполнены. Нам пообещали, что с осени этого года зарплата дидактическим кадрам увеличится лишь на 5%, а недидактическому персоналу — на 10%", — сказал Иванов.

    Он подчеркнул, что профсоюзы считают это повышение недостаточным, так как около 40% задействованных в системе образования кадров получают зарплату, которая не превышает 1100 леев (56 долларов). "Профсоюз образования и науки начал организовывать различные акции протеста еще с января этого года, но до сих пор мы не добились того, что просили", — заявил Иванов.

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    Согласно данным Национального бюро статистики республики, средний размер зарплаты в секторе образования составляет 3,977 тысячи леев (почти 200 долларов). В Федерацию профсоюзов образования и науки Молдавии входят 120 тысяч человек.

    Ранее профсоюзы Украины выступили против нового Трудового кодекса, заявив, что он "превратит всех в крепостных". 

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