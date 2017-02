Учителя с большой дороги - новый проект Минобразования

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Отныне, чтобы преподавать в школе, не обязательно быть учителем. Достаточно иметь высшее образование, глубокие знания по какому-то школьному предмету, лидерские качества и много вдохновения. 9 февраля в Украине стартовала программа "Обучай для Украины", в рамках которой специалисты различных направлений после специального обучения будут преподавать на протяжении двух лет в 5-11 классах школ, которые больше всего в этом нуждаются.

Сначала проект будет реализован в трех областях – Киевской, Харьковской и Львовской, примерно по 13 участников на регион. Цель программы – привлечь мотивированных к преподаванию высококлассных специалистов, которые действительно хотят на два года посвятить себя детям, дать им соответствующие возможности и стимулы.

По мнению заместителя министра образования и науки Павла Хобзея, изменить украинские школы могут люди, которые приходят извне системы.

К проекту привлекут, в основном, сельские школы. Но, по заявлению директора ОО "Обучай для Украины" Риммы Эль Джувейди, проект не собираются ограничивать исключительно деревней, ведь и в городах сейчас есть школы, которые испытывают дефицит учителей

Главными требованиям к кандидатам в учителя являются законченное высшее, не обязательно педагогическое, образование (уровень бакалавр и выше), глубокие знания, по крайней мере, по одному предмету школьной программы (речь идет о средней и старшей школе), сознательная мотивация и лидерские качества.

Также у кандидатов должна быть возможность переехать в сельскую местность или в другой город на время участия в программе. Ограничений по возрасту или по конкретным ВУЗам или направлениям подготовки нет.

Наибольшая потребность в преподавателях английского языка, математики, всех естественных наук, информатики. Также нужны преподаватели истории и гуманитарных наук.

До 1 марта желающие принять участие в программе должны подать заявку на сайте "Обучай для Украины". После этого будет проведено Skype-интервью. При условии удачного прохождения этих этапов, в апреле потенциальных участников пригласят на собеседование, после которой в течение недели они получат официальное предложение присоединиться к программе. С 1 сентября участники начнут преподавать в школах, официально оформленные как учителя.

Участники программы будут работать учителями и получать официальную зарплату в зависимости от количества часов преподавания. Поскольку участие в проекте предполагает переезд к месту расположения школы, программа предлагает месячную стипендию на покрытие расходов, связанных с переездом и расходов на проживание.

Советник министра образования и науки Иванна Коберник утверждает, что проект не является инициативой Минобразования.

"Этот проект является инициативой волонтеров, и он поддержан одним инвестиционным фондом, и это идея, которая уже достаточно распространена во многих странах мира — Teach for all она называется. Впервые она появилась в Америке — Teach for America. А после этого так же распространилась, как достаточно популярная и успешная, во многих странах мира. Люди, которые стали инициаторами такого проекта в Украине, обратились в Минобразования, и этот проект на уровне меморандума был поддержан в том смысле, что мы должны показывать этот опыт, и, так сказать, дать возможность, если люди готовы вкладывать деньги в образование, в такие образовательные проекты, попробовать реализовать это, в том числе и в Украине, особенно в сельских школах, где действительно есть определенный дефицит учителей-предметников", — сказала Коберник в эфире радиостанции Голос столицы.

По ее словам, Минобразования будет участвовать в подготовке волонтеров, которая будет проводиться с участием педагогических вузов. Коберник считает вполне реалистичным уложиться при подготовке учителей в два месяца.

"В любом случае по результатам обучения так же будет приниматься решение. Если у кого-то из тех, кто учится, не появится тех результатов и он не покажет соответствующей готовности, то очевидно, организаторы будут принимать это решение. В любом случае, преподавание пойдет по действующим государственным стандартам и действующим государственным программам", — сказала Коберник.

При этом остается не ясным, как будут проверяться эти люди, не смогут ли в сельские школы под видом радетелей за простой народ просочиться преступники, педофилы или люди с неуравновешенной психикой.

"Хождение в народ"

Подобная инициатива очень напоминает события позапрошлого века, когда у студенческой молодёжи и революционеров – народников было очень модно "Хождение в народ" с целью "сближения" с ним, его просвещения и революционной агитации непосредственно среди крестьянских масс. В середине XIX века в России вырос интерес к высшему образованию, особенно к естественным наукам. Но осенью 1861 г. правительство повысило плату за обучение и запретило студенческие кассы взаимопомощи. В ответ на это в университетах произошли студенческие волнения, после которых многие студенты были исключены из учебных заведений. Значительная часть активной молодёжи оказалась выброшенной из жизни — исключённые студенты не могли ни устроиться на государственную службу по причине "неблагонадежности", ни продолжать учёбу. Герцен в газете "Колокол" в 1861 году писал: "Но куда же вам деться, юноши, от которых заперли науку?.. Сказать вам куда?.. В народ! К народу! — вот ваше место, изгнанники науки…".

В последующие годы число "изгнанников науки" росло, и хождение в народ стало массовым явлением. В этот период бывшие и несостоявшиеся студенты становились сельскими учителями и фельдшерами.

Не более, чем популизм

Глава совета общественной организации "Точка роста: образование и наука", кандидат экономических наук, доцент Светлана Благодетелева-Вовк буквально полгода назад была уверена, что проект Концепции новой украинской школы при определенном финансовом обеспечении даст возможность достичь цели. Однако теперь ее мнение изменилось.

"На сегодня, к сожалению, я должна сказать, что организационные способности госпожи министра заставляют меня в этом сомневаться. У нас как раз не хватает интеллектуального и профессионального ресурса среди учителей, а также желающих. Программа "Обучай для Украины" — это очередная порция популизма, поскольку для того чтобы организовать качественное обучение в сельских школах необходимы определенные ресурсы, как человеческие, так и финансовые. А не сегодня они отсутствуют, и где их будет разыскивать госпожа Гриневич – не известно", — сказала Светлана Благодетелева-Вовк в комментарии РИА Новости Украина.

Как считает эксперт, ситуацию в школе могут спасти преподаватели ВУЗов, которых сегодня вытесняют из системы высшего образования. Как известно, в Украине существенно сократилось количество студентов: если еще несколько лет назад в высших учебных заведениях обучалось 2,6 млн человек, то на сегодня их не более 1,6 млн. Но при этом штатное расписание ВУЗов сократилось не так значительно, и преподаватели вынуждены работать за 0,75% или 0,5% ставки.

"А лучшие из преподавателей вытеснены ректоратами, поскольку понятно, что эти люди – не лояльны, они обладают критическим мышлением, и их увольняют первыми. И как раз за счет этих людей можно было бы улучшить ситуацию в сельских школах. Но вопросы проживания, финансирования и свободного времени для этих людей в нынешней ситуации решить нельзя. Возможно, герои и найдутся, но вряд ли", — отмечает Благодетелева-Вовк.

Что касается отсутствия у претендентов на преподавание в сельских школах профильного педагогического образования, то, по мнению эксперта, сегодняшний уровень выпускников педагогических вузов, не позволят говорить об их профессиональной подготовке.

"Какой у них вообще уровень интеллекта, если в педагогические университеты принимают людей с минимальным значением ВНО? Проблема педагогического образования как раз в том, что оно отбирает не лучших. Да, им дают теоретические представления, концептуальные, а навыки они уже приобретают самостоятельно – формируют на практиках. Нужно смотреть, сколько педагогических практик было проведено, на каких курсах, и каковы были результаты этих практик. Это тоже своя система", — подчеркивает глава общественной организации", — полагает эксперт.

Конечно, замечает Добродетелева-Вовк, волонтерскую программу "Обучай в Украине" можно было бы воспринимать как некую альтернативу, но опять же для нее недостаточно ресурсов.

"Всю страну они покрыть не смогут – это однозначно. Возможно, получится это сделать не скольких школах некоторых районах, и то лишь в том случае, что их будет поддерживать громада этих районов, если действительно местная власть предоставит жилье, финансирование и так далее. Но эти вопросы подобным образом решить невозможно: есть система образования, и в системе образования нужно проблемы решать системным образом. Их никто не решал на протяжении 25 лет, они просто затягивались. Сейчас уже сложилась критическая ситуация – надо что-то делать, и получается, как на фронт", — поясняет эксперт.

Не стоит забывать, что учительская среда довольно консервативна. И если эти добровольцы придут в сельские школы, их там встретят директора, которые работают по 40-50 лет, и у них совершенно иное видение, как и зачем нужно работать. "Аппарат управления не изменился. И как эти люди будут инкорпорированы в эти среды? Мы же понимаем, что учительские среды, особенно в отдельных школах, — это просто нет слов", — констатирует эксперт.