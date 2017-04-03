Полиция задержала учительницу, снимавшуюся в сюжете про Дебальцево на ТВ РФ

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Полиция Марьинки Донецкой области задержала бывшую учительницу русского и украинского языков, которая снялась в сюжете НТВ о Дебальцево в 2015 году, сообщил замглавы МВД, начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

По его словам, на "слишком нервничающую женщину" обратили внимание при проверке документов. Выяснилось, что это жительница Донецкой области 1951 года рождения Галина Семич, которая "выступала на российском телевидении с резкими обвинениями против Вооруженных сил Украины".

"Крайне удивляет, что, получая пенсию от боевиков ДНР, она поехала к отцу в Павлоград для оформления пенсии за счет украинских налогоплательщиков", — добавил Аброськин.

Он пояснил, что во время разговора с сотрудниками правоохранительных органов женщина отрицала оскорбительные высказывания в отношении украинских военных, объясняя их "коварством российских СМИ". Предъявят ли Семич какие-то обвинения, он не уточнил, добавив, что пусть ее слова "останутся на ее совести".

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.