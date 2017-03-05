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    Общество

    Высокая зарплата не поднимет престиж профессии учителя - Сазоненко

    Тема:

    Повышение соцстандартов или пыль в глаза (208)

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    Директор Украинского гуманитарного лицея Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Анна Сазоненко в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявила, что профессия учителя должна быть личностным выбором.
    Школа. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 мар – РИА Новости Украина. Если депутаты поддержат во втором чтении закон "Об образовании", то заработная плата педагогов значительно возрастет. Учителя будут ежемесячно за свою работу получать минимум 9 тысяч 600 гривен, то есть три минимальных оклада. И это только базовые начисления.

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    Повлияет ли повышение зарплаты на престиж профессии, рассказала директор Украинского гуманитарного лицея Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Анна Сазоненко в эфире радиостанции "Голос Столицы".

    "Профессия учителя должна быть личностным выбором. По моему мнению, ни одна заработная плата не решит вопрос, особенно сегодня. Сегодня, к сожалению, профессия учителя не становится престижной. Какой сегодня учитель — замученный, в безденежье, униженный обществом. Сегодня быть учителем не так уж просто", — отметила Сазоненко.

    Власти с начала 2017 года в два раза увеличили минимальную зарплату — до 3,2 тысячи гривен (около 118 долларов). Также с 1 января был увеличен прожиточный минимум до 1,544 тысячи гривен, который будет повышаться с 1 мая — до 1,624 тысячи гривен (около 60 долларов), а с 1 декабря — до 1,7 тысячи гривен (около 62 долларов).

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