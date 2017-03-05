Высокая зарплата не поднимет престиж профессии учителя - Сазоненко

КИЕВ, 5 мар – РИА Новости Украина. Если депутаты поддержат во втором чтении закон "Об образовании", то заработная плата педагогов значительно возрастет. Учителя будут ежемесячно за свою работу получать минимум 9 тысяч 600 гривен, то есть три минимальных оклада. И это только базовые начисления.

Повлияет ли повышение зарплаты на престиж профессии, рассказала директор Украинского гуманитарного лицея Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Анна Сазоненко в эфире радиостанции "Голос Столицы".

"Профессия учителя должна быть личностным выбором. По моему мнению, ни одна заработная плата не решит вопрос, особенно сегодня. Сегодня, к сожалению, профессия учителя не становится престижной. Какой сегодня учитель — замученный, в безденежье, униженный обществом. Сегодня быть учителем не так уж просто", — отметила Сазоненко.

Власти с начала 2017 года в два раза увеличили минимальную зарплату — до 3,2 тысячи гривен (около 118 долларов). Также с 1 января был увеличен прожиточный минимум до 1,544 тысячи гривен, который будет повышаться с 1 мая — до 1,624 тысячи гривен (около 60 долларов), а с 1 декабря — до 1,7 тысячи гривен (около 62 долларов).