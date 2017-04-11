У Рады протестуют против изменений в Трудовом кодексе. Перекрыта Грушевского

В Киеве возле Верховной Рады проходит пикет против изменений в Трудовом кодексе. Участники акции заявляют, что новые изменения в Трудовом кодексе уменьшают права профсоюзов, отстаивающих интересы рабочих.

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Согласно предполагаемых изменений, 40-часовая рабочая неделя отменяется, и работодатели могут вынуждать работать сотрудников предприятия сверх нормы за ту же зарплату. Отсутствует четкий механизм ответственности работодателя за нарушение трудовых прав работника и профсоюза.

В результате акции протеста частично перекрыта улица Грушевского.