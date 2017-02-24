наверх
24.02.201712:47
Курсы валют НБУ
  • EUR28.45+ 0.09
  • USD26.91- 0.07
Рубрики
Ещё
    Россия

    Захарова назвала Чуркина звездой и своим учителем

    (обновлено: )9901
    Проститься с российским дипломатом, скончавшимся 20 февраля, пришли его коллеги по министерству, представители Государственной думы РФ, Совета Федерации РФ, дипломаты иностранных дипмиссий.
    Прощание с Виталий Чуркиным
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Укриана. Виталий Чуркин был принципиальным человеком и яркой, неординарной личностью, сказала журналистам официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

    Постоянный представителя России при ООН Виталий Чуркин. Архивное фото
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк
    Скончался постпред РФ в ООН Виталий Чуркин

    Она также отметила, что считает Чуркина своим учителем.

    Церемония прощания с постпредом РФ при ООН Виталием Чуркиным проходит в пятницу в большом траурном зале Центральной клинической больницы управления делами президента РФ.

    Проститься с российским дипломатом, скоропостижно скончавшимся в Нью-Йорке 20 февраля, пришли его коллеги по министерству, представители Государственной думы РФ, Совета Федерации РФ, дипломаты иностранных дипмиссий.

    "Принципиальный во всем. Сложный. Слово "простота" к нему не подходит. Яркий. Неординарный. Боец. Профессионал. Личность", — охарактеризовала Захарова покойного в интервью журналистам во время гражданской панихиды.

    "Пройдя школу Чуркина — да, конечно", — ответила Мария Захарова на вопрос, был ли Чуркин для неё учителем.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с Виталием Чуркиным

    "Он был звезда. И реакция не только у нас в стране, а реакция во всем мире это доказала. Когда в голос плакали, я не утрирую, те люди, которые были его жесточайшими оппонентами. Потому что он был звездой, личностью и профессионалом", — добавила она.

    Напомним, в понедельник, 20 февраля, в Нью-Йорке скончался постпред РФ при ООН Виталий Чуркин. Во вторник, 21 февраля, ему исполнилось бы 65 лет.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Гончаренко о "беспрецедентной спецоперации" по своему "похищению". Видео
    Нардеп Гончаренко: "похищение"
    Андрей Парубий. Архивное фото
    Украина-ЕС: безвиз и ассоциация
    Игорь Насалик
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Участник "Марша национального достоинства"
    Годовщина Майдана: митинги и столкновения