Захарова назвала Чуркина звездой и своим учителем

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Укриана. Виталий Чуркин был принципиальным человеком и яркой, неординарной личностью, сказала журналистам официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она также отметила, что считает Чуркина своим учителем.

Церемония прощания с постпредом РФ при ООН Виталием Чуркиным проходит в пятницу в большом траурном зале Центральной клинической больницы управления делами президента РФ.

Проститься с российским дипломатом, скоропостижно скончавшимся в Нью-Йорке 20 февраля, пришли его коллеги по министерству, представители Государственной думы РФ, Совета Федерации РФ, дипломаты иностранных дипмиссий.

"Принципиальный во всем. Сложный. Слово "простота" к нему не подходит. Яркий. Неординарный. Боец. Профессионал. Личность", — охарактеризовала Захарова покойного в интервью журналистам во время гражданской панихиды.

"Пройдя школу Чуркина — да, конечно", — ответила Мария Захарова на вопрос, был ли Чуркин для неё учителем.

"Он был звезда. И реакция не только у нас в стране, а реакция во всем мире это доказала. Когда в голос плакали, я не утрирую, те люди, которые были его жесточайшими оппонентами. Потому что он был звездой, личностью и профессионалом", — добавила она.

Напомним, в понедельник, 20 февраля, в Нью-Йорке скончался постпред РФ при ООН Виталий Чуркин. Во вторник, 21 февраля, ему исполнилось бы 65 лет.