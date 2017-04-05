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    Из Европарламента экстренно эвакуировали людей - СМИ

    (обновлено: )26930
    По информации СМИ, в здании Европейского парламента сработала пожарная тревога, всех, кто находился в здании, попросили его покинуть.
    Зал заседаний Европарламента
    REUTERS Vincent Kessler

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. В здании Европейского парламента, где должны были начаться дебаты по безвизу для Украины, эвакуируют людей из-за пожарной тревоги. 

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    Сигнал сработал во время пленарного заседания парламента и депутатов попросили покинуть помещение, сообщает "112 Украина". 

    На среду запланированы дебаты по предоставлению безвиза для Украины.

    Ранее представители Великобритании, Германии и Швеции из политической группы "Европа свободы и прямой демократии" в ЕП выступили против предоставления безвизового режима для украинцев. Депутаты зарегистрировали поправку к законодательной резолюции об отмене визового режима для Украины. Ее авторы известны тем, что исповедуют правую националистическую и евроскептическую идеологию.

    Принятие решения о предоставлении Украине безвизового режима неоднократно откладывалось. Киев рассчитывал получить его до конца 2016 года, но этого не произошло. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее заявил, что Евросоюз до лета введет безвизовый режим для граждан Украины.

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    Решение о безвизовом режиме вступит в силу после его публикации в официальном журнале ЕС одновременно с вступлением в силу механизма приостановки действия безвизового режима. Совет ЕС выставил это требование в качестве условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины. Параллельное вступление в силу безвизового режима для стран, включенных в так называемый "позитивный список", Европарламент и постпреды стран-членов ЕС одобрили в декабре.

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