Вступил в силу безвизовый режим с ЕС для граждан Грузии

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КИЕВ, 28 мар – РИА Новости Украина, Мэги Кикалейшвили. Граждане Грузии с 28 марта смогут без виз посещать страны Евросоюза с краткосрочным визитом по биометрическим паспортам.

Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре страны-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, и Швейцария), а также четырех стран-кандидатов в Шенген (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

Нахождение в странах Шенгенской зоны будет допущено не более чем на 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни можно как непрерывно, так и с перераспределением. Безвизовый режим не дает разрешение на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес-встречи, тренинги, участие в культурных мероприятиях, посещения близких и родственников. В случае рабочего и долгосрочного учебного визита гражданину Грузии будет необходимо получить визу в консульстве соответствующей страны.

Сотрудник иммиграционной службы имеет право попросить у гражданина на границе Шенгенской зоны следующие документы: доказательство финансового обеспечения — выписку из банка с достаточным количеством денежных средств или наличные деньги, справку с работы и главное — подтверждение цели поездки: обратные билеты, пассажирскую страховку и гостиничное бронирование, а если туристы намерены повидаться с родственниками, то необходимо иметь приглашение от них. Сумма для финансового обеспечения должна составлять минимум 50 евро в день, помимо расходов на проживание в гостинице.

"Главное — чтобы гражданин Грузии, в случае необходимости, мог доказать на пограничном пункте цель своего краткосрочного визита и пояснить, куда он едет, зачем и когда намерен вернуться", — заявил журналистам глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе.

С момента вступления в силу безвизового режима на государственной границе Грузии в международных аэропортах у пассажиров будут проверять наличие всех необходимых документов, которые требуются при въезде на территорию Шенгенской зоны.

Одновременно с безвизовым режимом в силу вступит механизм приостановления действия безвизового режима. Договоренность относительно данного механизма для третьих стран на случай миграционного кризиса в одном или нескольких государствах-членах Евросоюза была выставлена Советом ЕС в качестве предварительного условия для отмены виз для граждан Украины и Грузии.

Исходя из самой распространенной в Грузии проблемы – нехватки рабочих мест, часть экспертов и аналитиков предполагают, что после вступления в силу безвизового режима поток нелегальных мигрантов из Грузии может увеличиться.

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Для недопущения и пресечения таких рисков правительство страны разработало на пограничных пунктах специальный механизм по контролю сроков пребывания своих граждан в Европе.

Когда пребывание гражданина Грузии в странах ЕС превысит трехмесячный срок, минюст и МВД Грузии будут проинформированы и начнут поиски нарушителя для начала процедуры реадмиссии. На первоначальном этапе все расходы на поиски будет покрывать правительство, однако через некоторое время они лягут на нарушителей.

Торжественные мероприятия в честь празднования вступления в силу безвизового режима начались в столице и в крупных городах Грузии с воскресенья. В Тбилиси особенно чувствуется праздничный настрой, телевышка подсвечена синим – в цвет флага ЕС, на главных проспектах установлены декорации, в центре прошел праздничный гала-концерт и развлекательные шоу.

К важному событию также подготовились международные аэропорты Грузии. В Кутаисском аэропорту добавлены регистрационные стойки и один выход, в здании Тбилисского аэропорта развешаны флаги Грузии и ЕС. По словам руководителя Объединения аэропортов Грузии Кетеван Алексидзе, "аэропорты готовятся принять увеличенный поток пассажиров".

Премьер-министр Георгий Квирикашвили будет первым, кто посетит ЕС после вступления в силу безвизового режима — во вторник вместе с представителями властей, студентами, представителями национальных меньшинств, учеными и исследователями отправится в Афины, а затем в Брюссель.

"Настал исторический день для современной Грузии. В силу вступает решение ЕС о безвизовом режиме для граждан Грузии. Это решение Европарламент принял 2 февраля, и с 28 числа эта возможность становится реальной. Это решение является конкретным результатом всех реформ и усилий Грузии, которые оценила Европа", — заявила председатель парламентского комитета по евроинтеграции Тамара Хулордава на брифинге.

Информационная кампания, в рамках которой население Грузии будет детально информировано об условиях действия безвизового режима, продлится в течение месяца.

Ранее сообщалось, что Грузия представила план действий по вступлению страны в ЕС.