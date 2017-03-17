Назначена дата рассмотрения безвиза для Украины в Европарламенте

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Европейский парламент (ЕП) будет рассматривать вопрос о предоставлении Евросоюзом безизового режима Украине 6 апреля.

Прогнозируемая дата содержится в регистрационной карточке законопроекта на сайте Европарламента.

Голосованию будут предшествовать дебаты, который пройдут 5 апреля.

В четверг, 9 марта, комитет ЕП по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам проголосовал за отмену Евросоюзом краткосрочных виз для граждан Украины.

Принятие решение о предоставлении Украине безвизового режима неоднократно откладывалось. Киев рассчитывал получить его до конца 2016 года, но этого не произошло. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее заявил, что Евросоюз до лета введет безвизовый режим для граждан Украины.

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Решение о безвизовом режиме вступит в силу после его публикации в официальном журнале ЕС одновременно с вступлением в силу механизма приостановки действия безвизового режима. Совет ЕС выставил это требование в качестве условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины. Параллельное вступление в силу безвизового режима для стран, включенных в так называемый "позитивный список", Европарламент и постпреды стран-членов ЕС одобрили в декабре.