Посол ЕС прогнозирует получение безвиза Украиной в конце июня

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли считает, что Украина может получить безвизовый режим с Европейским Союзом в конце июня, если не будет дополнительных трудностей.

Об этом он заявил на бизнес-форуме в Киеве.

"Украине удалось выполнить 144 требования. ЕС — большая бюрократия, процессы иногда затягиваются… Будем надеяться, что все пойдет по плану и к концу июня украинцы смогут ездить в ЕС без необходимости оформлять визы", — сказал он.

Напомним, 9 марта Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE) окончательно утвердил проект законодательной резолюции о внесении Украины в перечень третьих стран, для граждан которых отменяются визовые требования.