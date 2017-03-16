наверх
16.03.201710:00
Курсы валют НБУ
  • EUR28.55- 0.05
  • USD26.88- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Посол ЕС прогнозирует получение безвиза Украиной в конце июня

    Тема:

    Украина - ЕС: безвиз и ассоциация (283)

    (обновлено: )11
    По словам Хьюга Мингарелли, хотя Украине удалось выполнить 144 требования, но в Евросоюзе существует "большая бюрократия, процессы иногда затягиваются".
    Хьюго Мингарелли
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли считает, что Украина может получить безвизовый режим с Европейским Союзом в конце июня, если не будет дополнительных трудностей.

    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Соцсети: почему безвиз все ближе, а Европа - дальше

    Об этом он заявил на бизнес-форуме в Киеве.

    "Украине удалось выполнить 144 требования. ЕС — большая бюрократия, процессы иногда затягиваются… Будем надеяться, что все пойдет по плану и к концу июня украинцы смогут ездить в ЕС без необходимости оформлять визы", — сказал он.

    Напомним, 9 марта Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE) окончательно утвердил проект законодательной резолюции о внесении Украины в перечень третьих стран, для граждан которых отменяются визовые требования.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Дмитрий Раимов
    "Шоу Парасюк": преступление и наказание
    Владимир Гройсман на бизнес-форуме в Киеве 16 марта 2017 года
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Блокирование работы Сбербанка в Украине на улице Владимирская
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ
    Юлия Самойлова
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ