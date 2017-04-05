Тиллерсон и Лавров обсудят в Москве Украину

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон посетит с рабочим визитом 11-12 апреля Москву, где будут подняты, в частности, вопросы Украины, Сирии и борьба с терроризмом, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"11-12 апреля Москву с рабочим визитом посетит Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Это его первый приезд в нашу страну в качестве руководителя внешнеполитического ведомства администрации Дональда Трампа", — говорится в тексте сообщения.

В МИД отметили, что "в ходе переговоров, которые проведут министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон, предполагается обсуждение актуальных задач в области международной безопасности, стоящих перед мировым сообществом и требующих совместных усилий наших стран".

"Среди них – борьба с терроризмом, в первую очередь с ИГИЛ (ИГ) и другими террористическими группировками, захватившими часть территории Сирии, урегулирование сирийского, палестино-израильского, йеменского, ливийского, афганского и других конфликтов, деэскалация обстановки на Корейском полуострове. Не будет обойдено вниманием положение на Украине с акцентом на необходимость выполнения Киевом своих обязательств по минским соглашениям. Может обсуждаться тематика контроля над вооружениями", — говорится в сообщении.

Российская сторона рассчитывает, "что визит нового госсекретаря США поможет выводу российско-американских отношений на траекторию устойчивого развития, позволит повысить уровень взаимного понимания", отметили в ведомстве.

"Это отвечало бы интересам не только наших народов, но и всего мира, способствовало бы укреплению глобальной стабильности", — добавили в МИД.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.