МИД РФ раскритиковал высказывания Тиллерсона о "российской агрессии"

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Высказывания госсекретаря США Рекса Тиллерсона о "российской агрессии" вызывают недоумение, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

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Ранее Тиллерсон, неожиданно выступивший перед журналистами накануне встречи глав МИД стран-членов НАТО, заявил, что альянс намерен на этой встрече обсудить действия, которые НАТО предпринимает в ответ на "агрессию России".

"31 марта в Брюсселе состоялось заседание Совета НАТО на уровне министров иностранных дел. Созвали его досрочно, чтобы подстроиться под "загруженный график" Госсекретаря США Р.Тиллерсона. Заокеанского гостя ждали для того, чтобы совместно подтвердить прочность трансатлантической сцепки, по поводу которой с приходом новой американской администрации кое у кого возникли сомнения", — сообщили в МИД РФ.

В российском ведомстве отметили, что объединяющим мотивом глав МИД стран НАТО, как следует из их комментариев, является "миф о "российской угрозе", клевета о "российской агрессии" и бесконечные заклинания о необходимости ей "коллективно противостоять".

"Вызвали недоумение соответствующие высказывания Госсекретаря США Р.Тиллерсона. С сожалением констатируем, что подобного рода оценки были озвучены на следующий день после заседания Совета Россия-НАТО на уровне постпредов, где, по признанию Генсекретаря альянса Й.Столтенберга, "в открытой и конструктивной обстановке" состоялось содержательное обсуждение по широкому спектру вопросов", — говорится в сообщении МИД РФ.

Как сообщалось, Рекс Тиллерсон во время работы комиссии Украина-НАТО в штаб-квартире Альянса в Брюсселле заявил, что санкции США против РФ будут действовать до возвращения Крыма Украине.