Адвокат Флинна подтвердил его готовность сотрудничать с ФБР

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Адвокат бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна подтвердил, что его подзащитный готов дать показания ФБР и конгрессу о "вмешатльетве РФ" в выборы в обмен на иммунитет от уголовного преследования.

"Генерал Флинн, конечно, может немало рассказать, и он очень хочет рассказать это, если позволят обстоятельства… Ни один разумный человек, пользующийся услугами юриста, не согласился бы на допрос в подобной высоко политизированной атмосфере, в атмосфере охоты на ведьм, без гарантий в отношении несправедливого уголовного преследования", — говорится в заявлении адвоката Роберта Келнера, которое цитирует телеканал CNN.

Флинн ушел в отставку, после того как в прессе появились предположения о том, что генерал дезинформировал вице-президента США Майка Пенса и других представителей администрации о своем общении с российским послом Сергеем Кисляком.

Американские спецслужбы неоднократно через СМИ обвиняли президента США Дональда Трампа в том, что тот пользуется поддержкой России на выборах и что он выиграл их благодаря "российскому вмешательству", но доказательств не предоставили. Трамп категорически опровергал эти обвинения. В Москве также отрицали обвинения во вмешательстве и называли подобные утверждения безосновательными.

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В Москве категорически отрицали обвинения во вмешательстве и называли подобные утверждения безосновательными.