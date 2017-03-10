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    Директор ФБР проинформировал конгресс о расследовании "вмешательства РФ"

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (88)

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    Джеймс Коми встречался с так называемой "бандой восьми" с наиболее высоким уровнем допуска секретности. В эту группу, в частности, входят спикер палаты представителей Пол Райан и лидер демократического меньшинства Нэнси Пелоси.
    Флаги США и России. Архивное фото
    RIA News Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми проинформировал членов конгресса о том, как идет расследование "вмешательства России" в выборы в США, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

    Сайт WikiLeaks
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк
    WikiLeaks опубликовал документы о "хакерском потенциале ЦРУ"

    Коми встречался с так называемой "бандой восьми" с наиболее высоким уровнем допуска секретности. В эту группу входят спикер палаты представителей Пол Райан и лидер демократического меньшинства Нэнси Пелоси, лидеры фракций в сенате Митч Макконнелл и Чак Шумер, сенаторы Ричард Берр и Марк Уорнер из комитета сената по разведке, а также Девин Нуньес и Адам Шифф из комитета по разведке в палате представителей.

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    Встреча прошла за закрытыми дверями.

    Не исключено, что помимо "российского вмешательства" директору ФБР придется также ответить на вопрос об обвинениях президента Дональда Трампа в адрес предыдущего главы государства Барака Обамы в прослушивании телефонов Трампа.

    Демократы в конгрессе также связали с "российским вмешательством" вопрос о налоговой декларации Трампа, которую тот отказался обнародовать. Демократы не оставляют надежды, что связи Трампа с Россией, подтверждения которых на данный момент не нашлось, удастся найти в его декларации. Белый дом заявил, что Трамп не собирается публиковать налоговую декларацию, поскольку налоговая служба проводит аудит.

    Американские спецслужбы неоднократно через СМИ обвиняли президента США Дональда Трампа в том, что тот пользуется поддержкой России на выборах и что он выиграл их благодаря "российскому вмешательству", но доказательств не предоставили. Трамп категорически опровергал эти обвинения. В Москве также отрицали обвинения во вмешательстве и называли подобные утверждения безосновательными.

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    ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.

    В Москве категорически отрицали обвинения во вмешательстве и называли подобные утверждения безосновательными.

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