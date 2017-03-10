Реальной надежды на улучшение отношений США с РФ нет - Макконнелл

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КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Реальной надежды на улучшение отношений США с Россией нет, считает лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл.

"У меня, конечно же, нет реальной надежды на улучшение отношений с Россией", — заявил Макконнелл в интервью газете Politico и упомянул присоединение Крыма, назвав это аннексией, а также о вторжении России в Восточную Украину.

"И я думаю, что вице-президент (США Майк Пенс — Ред.) сделал многое в Европе недавно, чтобы заверить всех в следующем: русские не наши друзья, санкции снимать не следует, а НАТО является самым важным военным альянсом в мировой истории", — сказал лидер республиканских сенаторов.

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Источники в администрации Дональда Трампа и неназванные западные дипломаты ранее заявили агентству Ассошиэйтед Пресс, что президент США может временно отложить планы, предусматривающие работу над договоренностями с Россией по борьбе с ИГ и другим вопросам нацбезопасности.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что эмоциональная атмосфера в США в отношении России, связанная с расследованием контактов членов команды Трампа с российскими дипломатами, ведет к нагнетанию и сопротивлению в выстраивании диалога.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и в Донбассе. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.