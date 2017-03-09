О чем пишут в мире: утечки ЦРУ, возможный посол США в РФ

РИА Новости Украина

Расследование утечек ЦРУ. Многие мировые СМИ пишут о расследовании ФБР и ЦРУ утечек на сайте Wikileaks, который ранее опубликовал более 8,7 тысячи документов и файлов, хранившихся во внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ведомства в Лэнгли.

Газета Washington Post пишет, что "сложность и масштабы кражи вызвали предположения о том, что за ней стоит Россия или другое иностранное государство, располагающее соответствующим уровнем подготовки, ресурсами и намерениями для атаки на ЦРУ". Однако, по данным New York Times, следователи считают, что утечка является работой не "вражеского иностранного государства", а "недовольного инсайдера".

Также газета сообщает, что ФБР готовится опросить всех, кто имел доступ к информации, "группу, куда входит несколько сотен человек, а возможно и более тысячи". Бывшие и нынешние чиновники сходятся во мнении, что публикация инструментов может нанести вред способности США собирать развединформацию о других странах и террористах, отмечает газета Los Angeles Times.

Кроме того, издания сообщают, что ЦРУ отказалось подтверждать подлинность документов и файлов, опубликованных сайтом WikiLeaks.

Должность посла США в РФ предложена Хантсману. Президент США Дональд Трамп предложил Джону Хантсману, бывшему кандидату на пост главы государства, должность посла США в России, пишут в четверг американские издания, ссылаясь на источники.

Как отмечает газета Washington Post, Хантсман, в прошлом – экс-губернатор штата Юта и глава дипломатической миссии США в Китае и Сингапуре, "дал понять, что примет пост".

"Выбор, если он подтвердится, немного неожиданный, так как президент США Дональд Трамп до этого предпочитал лояльность, а не опыт при заполнении определенных позиций. Хантсман в некоторых случаях критиковал Трампа во время президентской кампании, но поддержал его в апреле 2016 года", – пишет журнал Fortune.

Как подчеркивают газеты, если дипломата утвердят в должности, он станет послом США в стране, "отношения с которой ухудшаются в последние годы". Кроме того, он займет пост на фоне "продолжающегося расследования контактов между командой Трампа и Кремлем".

Лидер ИГ ушел из Мосула. Зарубежные издания (Washington Times, New York Times, 20 Minutes и другие) в четверг публикуют новые данные американских вооруженных сил о местонахождении лидера террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.

Как отмечает Washington Times, точное местонахождение "террориста номер один" нынешнего времени представителям американской армии и разведки не известно, однако минобороны с осторожностью сообщило, что аль-Багдади сбежал. В то же время, как отмечает газета New York Times со ссылкой на источники, "некоторые из лидеров "Исламского государства" покинули самопровозглашенную столицу (сирийский город Ракка) и планируют вести борьбу из других безопасных мест в Сирии и Ираке".

Как говорят собеседники издания, это не значит, что битва за Ракку будет легкой – в городе, по их оценкам, остается около 3-4 тысяч боевиков. Всего в группировке насчитывается около 15 тысяч человек в Ираке и Сирии.

Юный датчанин откопал самолет Второй мировой войны. Четырнадцатилетний подросток в Дании обнаружил обломки немецкого воздушного судна времен Второй мировой войны с останками пилота. Об этом пишут такие мировые СМИ, как Telegraph, New York Times, Sun и другие. Дэниэл Кристиансен и его отец Клаус нашли обломки при помощи металлоискателя в поле недалеко от их дома в окрестностях города Биркельсе на севере Дании.

Как сообщил телеканалу отец подростка, поиски они затеяли для того, чтобы выполнить домашнее задание Дэниэла к уроку истории. Как пишет газета Telegraph, по семейной легенде, во время войны немецкий летательный аппарат потерпел крушение над фермой Кристиансенов, об этом отцу мальчика поведал его дед, но Клаус никогда не придавал его словам значения. Он в шутку предложил сыну поискать летательный аппарат.

Находка превзошла все ожидания – Кристиансенам пришлось попросить у соседей небольшой экскаватор и сделать яму глубиной около семи-восьми метров, чтобы раскопать обломки. Как пишет New York Times, на месте падения самолета Кристиансены нашли часть пулемета, обломки двигателя, форму летчика-истребителя, кости, удостоверение члена экипажа, кошелек с монетами и презерватив.

Информация о находке была передана местным властям, они считают, что летательный аппарат произведен немецкой самолетостроительной фирмой Messerschmitt. На месте падения самолета работает команда саперов, чтобы удостовериться, что среди обломков нет взрывоопасных предметов.