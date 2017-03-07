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    Экономика

    НБУ готов инициировать санкции к "Сбербанку" из-за паспортов ЛДНР

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (253)

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    В НБУ уточнили, что в соответствии с законом Украины "О санкциях", решение о применении санкций в отношении отдельных юридических лиц принимаются СНБО и вводятся в действие указом президента.
    Под стенами НБУ митингуют вкладчики
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины (НБУ) готов инициировать применение санкций к украинской дочке "Сбербанка", если подтвердится информация об обслуживании российским банком по паспортам самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, сообщается на официальном сайте НБУ во вторник.

    Паспорта граждан ДНР и ЛНР
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Лед тронулся. Жители Донецка о признании паспортов ДНР на территории РФ

    "Сбербанк" с 7 марта начал обслуживать граждан по паспортам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

    "В ответ на информацию о готовности "Сбербанка" (Российская Федерация) осуществлять обслуживание лиц-владельцев паспортов непризнанных ДНР и ЛНР, что распространяется в СМИ, Национальный банк Украины сообщает следующее. В случае подтверждения этой информации, НБУ будет инициировать перед СНБО (Советом национальной безопасности и обороны Украины – Ред.) вопрос о применении санкций к дочернему банку Сбербанка России в Украине — ОАО "Сбербанк", — говорится в сообщении.

    В НБУ отметили, что в соответствии с законом Украины "О санкциях", решение о применении санкций в отношении отдельных юридических лиц принимаются СНБО и вводятся в действие указом президента Украины.

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    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов, выданных жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Как заявил глава МИД Сергей Лавров, власти РФ руководствовались исключительно гуманитарными соображениями.

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