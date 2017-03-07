НБУ готов инициировать санкции к "Сбербанку" из-за паспортов ЛДНР

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины (НБУ) готов инициировать применение санкций к украинской дочке "Сбербанка", если подтвердится информация об обслуживании российским банком по паспортам самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, сообщается на официальном сайте НБУ во вторник.

"Сбербанк" с 7 марта начал обслуживать граждан по паспортам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

"В ответ на информацию о готовности "Сбербанка" (Российская Федерация) осуществлять обслуживание лиц-владельцев паспортов непризнанных ДНР и ЛНР, что распространяется в СМИ, Национальный банк Украины сообщает следующее. В случае подтверждения этой информации, НБУ будет инициировать перед СНБО (Советом национальной безопасности и обороны Украины – Ред.) вопрос о применении санкций к дочернему банку Сбербанка России в Украине — ОАО "Сбербанк", — говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что в соответствии с законом Украины "О санкциях", решение о применении санкций в отношении отдельных юридических лиц принимаются СНБО и вводятся в действие указом президента Украины.

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