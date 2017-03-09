В РФ негативно отнеслись к идее назначения послом США Хантсмана

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп окружает себя людьми, которые не хотят улучшения отношений с Россией, считает российский сенатор Алексей Пушков.

В частности, по его мнению, предложенный на должность посла в Москве глава Атлантического совета Джон Хантсман вряд ли будет голубем мира.

Американская газета Politico в среду сообщила, что Хантсману было предложено стать послом США в России. По сведениям источника телеканала NBC в администрации США, Хантсман принял предложение.

"Трамп в основном окружает себя людьми, которые не хотят улучшения отношений с Россией, как и сотрудничества против "Исламского государства" (запрещена в России и США). Это затрудняет поиск точек соприкосновения", — написал Пушков в Twitter.

По его словам, кандидатура Хантсмана на пост посла США в Москве говорит о многом. Например, пишет Пушков, он возглавляет Атлантический совет (с 2014 года), где нормой стала жесткая критика России.

"Точно не голубь", — добавил сенатор.

Атлантический совет США — неправительственная непартийная организация, цель которой — "продвижение конструктивного лидерства США на международной арене, основанного на центральной роли Атлантического сообщества в отражении вызовов XXI столетия". Ее спонсируют благотворительные фонды, НАТО, федеральные ведомства, включая ЦРУ и Пентагон, ведущие корпорации. Атлантические советы всех стран НАТО образуют Ассоциацию Атлантического договора.

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Хантсман (56 лет) был послом США в Сингапуре (1992-1993), губернатором Юты (2005-2009) и послом в Пекине (2009-2011). В мае 2011 года он объявил о намерении бороться за выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, но вышел из борьбы и поддержал Митта Ромни, который проиграл демократу Бараку Обаме. Во время президентской гонки, завершившейся в ноябре 2016 года, Хантсман поддержал Трампа после ряда критических выступлений в его адрес.