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    Россия

    В РФ негативно отнеслись к идее назначения послом США Хантсмана

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    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп окружает себя людьми, которые не хотят улучшения отношений с Россией, считает российский сенатор Алексей Пушков.

    В частности, по его мнению, предложенный на должность посла в Москве глава Атлантического совета Джон Хантсман вряд ли будет голубем мира.

    Американская газета Politico в среду сообщила, что Хантсману было предложено стать послом США в России. По сведениям источника телеканала NBC в администрации США, Хантсман принял предложение.

    Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria
    Слово Трампа. Новые векторы внутренней и внешней политики США

    "Трамп в основном окружает себя людьми, которые не хотят улучшения отношений с Россией, как и сотрудничества против "Исламского государства" (запрещена в России и США). Это затрудняет поиск точек соприкосновения", — написал Пушков в Twitter.

    По его словам, кандидатура Хантсмана на пост посла США в Москве говорит о многом. Например, пишет Пушков, он возглавляет Атлантический совет (с 2014 года), где нормой стала жесткая критика России.

    "Точно не голубь", — добавил сенатор.

    Атлантический совет США — неправительственная непартийная организация, цель которой — "продвижение конструктивного лидерства США на международной арене, основанного на центральной роли Атлантического сообщества в отражении вызовов XXI столетия". Ее спонсируют благотворительные фонды, НАТО, федеральные ведомства, включая ЦРУ и Пентагон, ведущие корпорации. Атлантические советы всех стран НАТО образуют Ассоциацию Атлантического договора.

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    Хантсман (56 лет) был послом США в Сингапуре (1992-1993), губернатором Юты (2005-2009) и послом в Пекине (2009-2011). В мае 2011 года он объявил о намерении бороться за выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, но вышел из борьбы и поддержал Митта Ромни, который проиграл демократу Бараку Обаме. Во время президентской гонки, завершившейся в ноябре 2016 года, Хантсман поддержал Трампа после ряда критических выступлений в его адрес.

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