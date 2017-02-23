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    Жители Донбасса смогут получить убежище в Белоруссии и без документов

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (127)

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    Указом президента Белоруссии жители Донецкой и Луганской областей Украины освобождены от необходимости предоставлять, документы необходимые для обращение на получение убежища или дополнительной защиты.
    Паспорта граждан ДНР и ЛНР
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Жители Донбасса могут получить убежище или дополнительную защиту в Белоруссии, даже не имея документов, заявил начальник управления информации, пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

    Паспорта граждан ДНР и ЛНР
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Лед тронулся. Жители Донецка о признании паспортов ДНР на территории РФ

    Ранее белорусские пограничники сообщили, что паспорта самопровозглашенных ДНР и ЛНР не признаются в Белоруссии документом, пригодным для пересечения границы.

    "Каждый случай рассматривается отдельно. Случается, что у человека на руках есть только водительской удостоверение или вообще все документы утрачены", — сказал Мирончик.

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    При этом он напомнил, что указом президента Белоруссии жители Донецкой и Луганской областей Украины освобождены от необходимости предоставлять, документы необходимые для обращение на получение убежища или дополнительной защиты. Мирончик отметил, что данный механизм действует с 2014 года и жалоб по этому поводу от жителей Донецкой и Луганской областей не поступало.

    По данным МИД, за время конфликта в Украине в Белоруссию с обеих сторон линии соприкосновения прибыло около 160 тысяч человек из Луганской и Донецкой областей.

    В субботу, 18 февраля, президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах. В понедельник официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что решения о пропуске в Белоруссию иностранцев по паспортам ДНР и ЛНР пока не принималось.

    Президент Петр Порошенко заявил, что для него признание РФ паспортов самопровозглашенных республик является "очередным доказательством и российской оккупации, и российского нарушения международного права".

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