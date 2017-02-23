Жители Донбасса смогут получить убежище в Белоруссии и без документов

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Жители Донбасса могут получить убежище или дополнительную защиту в Белоруссии, даже не имея документов, заявил начальник управления информации, пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

Ранее белорусские пограничники сообщили, что паспорта самопровозглашенных ДНР и ЛНР не признаются в Белоруссии документом, пригодным для пересечения границы.

"Каждый случай рассматривается отдельно. Случается, что у человека на руках есть только водительской удостоверение или вообще все документы утрачены", — сказал Мирончик.

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При этом он напомнил, что указом президента Белоруссии жители Донецкой и Луганской областей Украины освобождены от необходимости предоставлять, документы необходимые для обращение на получение убежища или дополнительной защиты. Мирончик отметил, что данный механизм действует с 2014 года и жалоб по этому поводу от жителей Донецкой и Луганской областей не поступало.

По данным МИД, за время конфликта в Украине в Белоруссию с обеих сторон линии соприкосновения прибыло около 160 тысяч человек из Луганской и Донецкой областей.

В субботу, 18 февраля, президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах. В понедельник официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что решения о пропуске в Белоруссию иностранцев по паспортам ДНР и ЛНР пока не принималось.

Президент Петр Порошенко заявил, что для него признание РФ паспортов самопровозглашенных республик является "очередным доказательством и российской оккупации, и российского нарушения международного права".