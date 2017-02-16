Лавров: США готовы подключиться к усилиям по решению конфликта в Украине

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости. Американская сторона готова подключиться к усилиям по преодолению конфликтов в Украине, на Ближнем востоке и в Афганистане, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам его первых переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Российский министр рассказал, что стороны обсудили в том числе ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке в целом.

"Обсуждали и ситуацию в Афганистане, ситуацию на Украине. По всем этим направлениям наши американские партнеры заинтересованы подключиться к усилиям, которые предпринимаются для преодоления этих конфликтов", — заявил Лавров.

Все расхождения России и США невозможно преодолеть за один присест, сказал Лавров.

"Подтверждена со стороны Рекса Тиллерсона готовность, которую выразил президент (США Дональд) Трамп в разговоре с президентом (РФ Владимиром) Путиным, преодолевать этот период (подорванных двухсторонних отношений РФ и США — ред.), устранять все наносное, все искусственное при понимании, что, конечно же, в отношениях всегда будут оставаться вопросы, требующие согласования, решения, и все разногласия, конечно, мы за один присест не преодолеем", — сказал глава МИД РФ.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.