Минобороны пытается установить связь с пропавшими в Донбассе разведчиками

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Министерство обороны Украины пытается установить связь с группой военных, которая 9 февраля не вернулась с задания после выполнения наблюдения в Луганской области, заявил в четверг официальный представитель Министерства по вопросам военной операции Александр Мотузяник.

Пресс-офицер оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Завтонов 11 февраля сообщил, что группа украинских военных не вернулась с задания после выполнения наблюдения в Луганской области в Донбассе.

"По состоянию на эту минуту ничего пока неизвестно. Пытаемся установить с ними связь", — сказал Мотузяник на брифинге.

Ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике не исключили, что пропавшие в Донбассе силовики погибли, подорвавшись на "растяжке" в нейтральной зоне.