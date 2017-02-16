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    Минобороны пытается установить связь с пропавшими в Донбассе разведчиками

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    (обновлено: )4101
    На сегодняшний день ничего неизвестно о судьбе группы военных, которая 9 февраля не вернулась с задания после выполнения наблюдения в Луганской области, заявил официальный представитель Министерства по вопросам военной операции Александр Мотузяник.
    Министерство обороны Украины
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Министерство обороны Украины пытается установить связь с группой военных, которая 9 февраля не вернулась с задания после выполнения наблюдения в Луганской области, заявил в четверг официальный представитель Министерства по вопросам военной операции Александр Мотузяник.

    Пресс-офицер оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Завтонов 11 февраля сообщил, что группа украинских военных не вернулась с задания после выполнения наблюдения в Луганской области в Донбассе.

    "По состоянию на эту минуту ничего пока неизвестно. Пытаемся установить с ними связь", — сказал Мотузяник на брифинге.

    Ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике не исключили, что пропавшие в Донбассе силовики погибли, подорвавшись на "растяжке" в нейтральной зоне.

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