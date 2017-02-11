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    Происшествия

    В Луганской области пропала группа украинских разведчиков - штаб АТО

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    (обновлено: )106682
    Военнослужащие одного из разведывательных подразделений Вооруженных Сил Украины, которая дислоцируется в Луганской области, не вышли на связь. Сейчас ведется их поиск и выясняются обстоятельства происшествия.
    Разведка
    Erve.ua

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. В Луганской области пропала группа украинских разведчиков. Об этом в Facebook сообщает штаб АТО со ссылкой на ОТУ "Луганск".

    "Группа военнослужащих одного из разведывательных подразделений Вооруженных Сил Украины, которая дислоцируется в Луганской области, выполняла задачи по ведению наблюдения за противником на переднем крае наших позиций. В определенное время военнослужащие на связь не вышли. Сейчас ведется их поиск и выясняются обстоятельства происшествия", — говорится в сообщении.

    Количество пропавших разведчиков не указывается.

    Скриншот с Facebook

    Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что силовики с начала обострения обстановки в Донбассе потеряли 200 человек убитыми и около 300 ранеными.

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