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    В ЛНР не исключают, что пропавшие разведчики ВСУ подорвались на "растяжке"

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    По информации оборонного ведомства ЛНР, в самопровозглашенной республике не исключают, что группа военнослужащих ВСУ, о пропаже которой заявляет украинское командование, погибла в районе Первомайска.
    Ополченец в Донбассе
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    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. В самопровозглашенной Луганской народной республике не исключают, что пропавшие в Донбассе военные погибли, подорвавшись на "растяжке" в нейтральной зоне.

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    "Мы не исключаем, что группа военнослужащих ВСУ, о пропаже которой заявляет украинское командование, погибла в районе Первомайска", — сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

    По данным Народной милиции ЛНР, в этот промежуток времени была зафиксирована диверсионно-разведывательная группа силовиков, которая выходила в "серую зону" в данном районе. "Нашим бойцам удалось перехватить их радиообращение к своему командованию с просьбой о помощи. Судя по сообщению, бойцы ставили растяжки и подорвались", — уточнили в пресс-службе.

    Как сообщил собеседник агентства, мероприятий по эвакуации погибших и раненых в этом районе замечено не было. "Судя по всему, помощь бойцам не пришла. Наша разведка не выдвигалась в район инцидента, так как он находится в "серой зоне", — уточнили в оборонном ведомстве республики.

    В минувшую субботу пресс-офицер оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Завтонов заявил, что группа украинских военных не вернулась с задания после выполнения наблюдения в Луганской области.

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