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    Пропавшие военные вторые сутки не выходят на связь - штаб АТО

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    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (724)

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    Спикер штаба АТО Леонид Матюхин предполагает, что военные, которые 9 февраля не вернулись с задания после выполнения наблюдения в Луганской области, просто не могут выйти на связь.
    Нашивка на форме военнослужащего Украины
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. У силовиков нет новых данных о возможном месте нахождения военных, которые 9 февраля не вернулись с задания.

    Авдеевка
    AP Photo/Evgeniy Maloletka
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    В минувшую субботу пресс-офицер оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Завтонов заявил, что группа украинских военных не вернулась с задания после выполнения наблюдения в Луганской области.

    "Версий много, возможно они просто потеряли связь и пока не могут выйти на связь. Новой информации нет, я информацию уточняю практически каждые полчаса. Пока никакой информации новее, чем та, которая была вчера, нет. Вероятнее всего, что просто что-то со связью", — сказал в воскресенье спикер штаба АТО Леонид Матюхин в эфире телеканала "112 Украина".

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