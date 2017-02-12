Пропавшие военные вторые сутки не выходят на связь - штаб АТО

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. У силовиков нет новых данных о возможном месте нахождения военных, которые 9 февраля не вернулись с задания.

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В минувшую субботу пресс-офицер оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Завтонов заявил, что группа украинских военных не вернулась с задания после выполнения наблюдения в Луганской области.

"Версий много, возможно они просто потеряли связь и пока не могут выйти на связь. Новой информации нет, я информацию уточняю практически каждые полчаса. Пока никакой информации новее, чем та, которая была вчера, нет. Вероятнее всего, что просто что-то со связью", — сказал в воскресенье спикер штаба АТО Леонид Матюхин в эфире телеканала "112 Украина".