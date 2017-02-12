Эксперт о законности ограничений на зарплатные карты

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

В Украине вводится ограничение на пользование зарплатными карточками, а также пенсионными и теми, на которые начисляются стипендии. Об этом говорится в письме Нацбанка.

То есть, на зарплатную карточку могут начисляться только деньги от работодателя. То же касается пенсионных карточек и для стипендий. Другие сбережения держатели карт не могут хранить на таких картах.

Для чего НБУ ввел новое правило, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий.

(текст публикуется на языке оригинала)

В Нацбанку кажуть, що обмеження на користування такими банківськими картками – вимога нової редакції Податкового кодексу, яка почала діяти ще з 1 серпня 2014-го року. Чому саме зараз НБУ ввів у дію таку норму?

— Це важко дуже сказати, чому саме зараз ввів таку норму, до речі, центральний банк не може вводити норми, в нас ВРУ нормативне законодавство вводить в дію. Можна прокоментувати вплив цього заходу і цієї регуляції на економіку України, і взагалі відношення до нашого законодавства, тобто це порушення законодавства, порушення Конституції про непорушність права власності, тому що стипендія, заробітна плата – це є власністю, і комерційні банки обслуговують своїх клієнтів щодо їх реалізації права власності на свою заробітну плату, на свій дохід. І коли центральний банк обмежує це право, це пряме порушення законодавства України, і тут має бути реакція, по-перше, банків, тобто професійної спільноти, далі професійних спілок, і бізнес-спільноти, це є порушення, і це є шкода для економіки.

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Це введення тотального контролю за фінансами людей?

— Дивіться, перш за все, треба сказати, мені важко пояснити, чому постанови центрального банку є такими, які шкодять економіці, які шкодять банківській системі, тому що зараз ми маємо результати діяльності центрального банку, і вони дуже і дуже погані ці результати – зараз ми маємо найнижчий рівень щодо банківської системи і щодо голови центрального банку за всю історію центрального банку, тобто навіщо це робиться – це не до мене питання. Якщо коментувати цей регуляторний акт, то можна сказати, що знову ж таки обмеження надходження на безготівкові рахунки шкодить, перш за все, це бюджету воно шкодить, і звичайно воно шкодить громадянам, і це означає, що і без того громадянам не було дуже цікаво відкривати зарплатні проекти і нараховувати свою заробітну плату на картки, тобто, щоб їх заробітна плата, їх гроші надходили до банківської системи, а з введенням цього додаткового обмеження ще менше стало підстав для того, щоб відкривати цю картку. Якихось більш-менш логічних пояснень для чого це робиться тут важко навести, навіть для того, щоб, можна сказати, наприклад, центральний банк і державні інституції хочуть контролювати будь-які надходження на рахунки клієнтів, але навіть і це не буде досягатися, тому що цих рахунків буде ставати менше.

Тобто тепер людині, наприклад, студенту батьки не зможуть перевести гроші на його картку?

— Знову таки, згідно законодавства, згідно Цивільного кодексу, згідно закону про банки і банківську діяльність, вони можуть це зробити. Цей лист, він суперечить законодавству України. Тобто, згідно цьому листу, так, банки мають перешкоджати цьому надходженню, так, виходить, що клієнт, студент, пенсіонер, той, хто отримує пільгу, не може інші свої надходження надсилати на свою картку, виходить, що центральний банк обмежує цю можливість використання свого безготівкового рахунку. Тобто цей лист йде в протиріччя, наприклад, обмеження платежів за допомогою готівки, тобто 50 тисячами зараз обмежилось, якщо для того, щоби, наприклад, забезпечити виконання цього закону, щоб люди мали безготівкові кошти, тобто треба сприяти тому, щоб були нарахування на свої банківські рахунки, щоб клієнти мали можливість отримувати безготівкові кошти на свої рахунки, а тут банк і це обмежує, тобто це пряма шкода клієнтам, пряма шкода державі, пряма шкода бюджету, важко тут сказати, яка тут є логіка.

Невеликі кредити по зарплатним карткам були досить популярні, тепер вони теж не можливі?

— Я не думаю, тобто в цьому листі нема прямої заборони для кредитування, якщо характеризувати взагалі кредитування подібних клієнтів, тобто клієнтів малозабезпечених по соціальним карткам і по зарплатним карткам, так от ці клієнти є найбільш стабільними, і ці кредити для банків були найбільш забезпеченими, тому що на них були постійні надходження або соціальних виплат, або стипендій. Тобто у тій невеличкій сумі банки могли кредитувати під відповідний невеличкий, зазвичай, відсоток, і банк був переконаний в тому, що ці кредити будуть повернені. Я не думаю, що буде заборона і кредитування по цим карткам, тобто немає прямої вказівки на заборону кредитування, і це кредитування збільшувало платоспроможність цих клієнтів, і це також сприяло розвитку економіки, тому що ці клієнти могли збільшувати свої можливості щодо купівлі товарів та послуг, знову ж таки, безготівковим шляхом у торгівельній мережі. І це мало корить знову ж таки для бюджету і для зростання економіки, хоч і в невеличкій мірі, але загалом це мало позитивний ефект. Тобто, я не думаю, що кредити будуть заборонені, тому що нічого не сказано. Але, я сподіваюся, що банківська спільнота і бізнес-спільнота будуть мати свою реакцію, і ця постанова буде скасована.

Ранее Евгений Невмержицкий в эфире "ГС" заявил, что из-за валютных ограничений Нацбанка происходит вымывание средств из банковской системы и вывод их за границу.