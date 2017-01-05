США не нуждались в особых доказательствах кибератак РФ - Белый дом

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Администрация действующего президента США Барака Обамы не нуждалась в дополнительных доказательствах причастности России к кибератакам для введения антироссийских санкций, заявил официальный представитель Белого дома Джош Эрнест.

Ранее некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили о том, что российские хакеры атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу победить. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми.

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"Со стороны американского правительства было желание быть сильными и конкретными в нашем ответе… Как только такой ответ был разработан, мы хотели действовать быстро, не было необходимости ждать дополнительных свидетельств, чтобы представить его", — сказал пресс-секретарь Белого дома на регулярном брифинге для журналистов в четверг, отвечая на вопрос о том, почему санкции в отношении России были введены до того, как разведка представила президенту доклад "о киберактивности России в ходе президентских выборов".

Как напомнил Эрнест, еще в октябре 2016 года представители разведсообщества США с уверенностью заявили о "хакерских атаках со стороны РФ на США".

В четверг, 5 января, президенту США был представлен доклад о причастности России к недавним кибератакам на США. Ожидается, что в пятницу с докладом ознакомят избранного президента Трампа, а в начале следующей недели, по данным СМИ, уже в понедельник, будет обнародована его незасекреченная часть.

В команде Трампа назвали попытку увязать действия хакеров с его победой на выборах "попыткой делегитимизации" итогов выборов. Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России.

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В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персоной нон грата объявлены 35 российских дипломатов.