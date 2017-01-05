Ястребы прилетели. Турне американских конгрессменов по странам Европы

Владимир Матвеев

Основная цель турне американских сенаторов по странам Восточной Европы – попытка замкнуть на Конгрессе США основные контакты с лидерами стран на окраинах России, обеспокоенных грядущими изменениями в российско-американских отношениях при президенте Дональде Трампе, а также ретранслировать некие политические установки "ястребов" локальным элитам.

Сенаторы США Джон Маккейн, Линдси Грэм и Эми Клобушар 30-31 декабря посетили Украину, где изучили ситуацию в стране, встретились с руководителями страны, полит сил, а также посетили зону АТО в районе Широкино. Помимо Украины конгрессмены посетили страны Балтии и Грузию, с которыми также поделились планами НАТО.

Визит сенаторов США во главе с Джоном Маккейном, известным своими антироссийскими высказываниями, может также сыграть свою роль при рассмотрении ключевых решений в Конгрессе по вопросу санкций в отношении России или предоставления летального оружия Украине. Так, Маккейн во время майдана в 2014 году много раз посещал Киев.

В свою очередь, за несколько недель до инаугурации президента Трампа в официальном Киеве пытаются понять, какой может быть стратегия нового главы Белого Дома.

На встрече в Киеве президент Украины Петр Порошенко наградил сенатора Джона Маккейна, руководителя комитета Сената США по вооруженным силам, орденом Свободы, сенатора Грэма – орденом Ярослава Мудрого за персональный вклад в укрепление отношений между Украиной и США.

Порошенко отметил важность поддержки Украины в Конгрессе США и участие в делегации представителей обеих партий. По его словам, это подтверждает, что такая поддержка "будет оставаться и в дальнейшем в борьбе против российской агрессии, за сохранение суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины".

Стороны отметили важность продолжения усилий по обеспечению выполнения Россией обязательств в соответствии с Минскими договоренностями и сохранения политики международных санкции против России "до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины".

Маккейн, Грэм и Клобушар рассказали в эксклюзивном интервью Радио Свобода, что в Конгрессе существует "серьезная поддержка" предложения о поставках Украине смертоносного оборонительного оружия для противостояния ополченцам на востоке страны. При этом указанные сенаторы возложили на Москву ответственность за несоблюдение Минских соглашений.

Вашингтон будет и дальше помогать Киеву в его противостоянии с Москвой. Как передаёт Reuters, такое заявил сенатор США Джон Маккейн, побывавший накануне Нового года на базе вооружённых сил Украины.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, во время рабочего визита в Донецкую область вместе с делегацией сенаторов Соединенных Штатов, Порошенко передал Пограничной службе системы раннего выявления, предупреждения и идентификации целей "Aeros", легкобронированный катер UMC-1000, 16 единиц бронированных автомобилей марки "Hummer" и новое вооружение.

Порошенко отметил, что "Aeros" – это совместная украинско-американская разработка, которая изготовлена на одном из предприятий "Укроборонпрома".

Показательно, что украинское госпредприятие Укроборонсервис и компания "Aeros" (США) подписали 3 января Меморандум о сотрудничестве, который предусматривает поставки в Украину и производство в Украине стрелкового оружия по стандартам НАТО.

Такое сотрудничество стало возможным благодаря тому, сообщает Радио Свобода, что "накануне Госдепартамент США разрешил американским предприятиям делиться определёнными оборонными технологиями с украинской стороной".

Напомним, 29 декабря Вашингтон объявил о новых санкциях в отношении РФ, в том числе о высылке 35 дипломатов. Несмотря на предложение, МИД России выслать 35 американских дипломатов, президент России Владимир Путин заявил, что на этот раз не сделает немедленный ответный шаг, как это принято в дипломатической практике.

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Трамп назвал "отличным ходом" это решение и написал в Twitter, что всегда считал Путина "очень умным человеком". Однако Д. Маккейн заявил, что Соединенные Штаты не пойдут на сделку с президентом России.

Между тем, три члена Сената США в эксклюзивном интервью украинской службе Радио Свобода рассказали, что американский парламент намерен в начале 2017 года принять новые санкции в отношении России. Ограничения могут коснуться как секторов экономики, так и президента России Владимира Путина и его ближайшего окружения.

"Мы собираемся в следующем году ввести новые санкции, помимо тех, которые существуют сейчас, которые затронут энергетический сектор и банковский сектор, и в которых будут названы не только ФСБ и ГРУ и их руководители, но лично президент Путин и его ближайшее окружение", — цитирует Радио Свободы сенатора от республиканцев Линдси Грэма.

"Я уверен, что Конгресс одобрит новые санкции, — сказал Джон Маккейн. – Не знаю, подпишет ли их президент Трамп. Но если две трети из нас проголосуют за, они станут законом", — сообщает Радио Свобода.

Пользуясь переходным периодом президентства в США, Маккейн на 5 января также назначил слушания по проблеме компьютерной безопасности.

Наряду с этим, важно учитывать, что при новой администрации Трампа эти сенаторы не будут играть большой роли и не смогут существенно влиять на политику вокруг Украины.

Во время предвыборной гонки Трамп неоднократно давал понять, что он собирается смягчить политику Вашингтона в отношении Москвы. Победа Трампа встревожила киевских политиков. Тем не менее, они надеются, что под влиянием республиканских "ястребов" и украинской диаспоры новый американский лидер станет дружелюбнее относится к Киеву, хотя его прошлая риторика свидетельствовала об обратном.

Наряду с этим, по мнению ряда западных экспертов, блокировать идеи президента Трампа в сфере примирения с Россией на нынешнем этапе могут, прежде всего, представители Республиканской партии в Конгрессе, передает Голос Америки. Сам Маккейн реально выражает, прежде всего, свое мнение и мнение правой части республиканцев, которые находятся в Конгрессе.