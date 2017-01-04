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Маккейн сомневается в создании спецкомитета по "кибератакам РФ"

(обновлено: )20010
Глава сенатского комитета по делам вооруженных сил Джон Маккейн не видит поддержки руководства конгресса в вопросе создания специального комитета по расследованию "вмешательства РФ в выборы в США".
Визит делегации американских сенаторов в Грузию. Сенатор США Джон Маккейн
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КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Маловероятно, что американский конгресс создаст спецкомитет для расследования "вмешательства России" в президентские выборы в США. Такое мнение высказал глава сенатского комитета по делам вооруженных сил Джон Маккейн.

Сенатор США Джон Маккейн. Архивное фото
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"Без поддержки руководства, мне кажется, этого не произойдет. Но мы будем двигаться дальше в комитет по вооруженным силам, и я уверен, что другие комитеты тоже будут", — заявил Маккейн в эфире телеканала CNN.

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Ранее некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили о том, что российские хакеры атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу победить. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми.

В команде Трампа назвали попытку увязать действия хакеров с его победой на выборах "попыткой делегитимизации" итогов выборов. Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России.

Ранее представитель избранного президента Дональда Трампа Шон Спайсер заявил, что доказательства предполагаемой причастности России к хакерским атакам на системы американских госструктур не являются убедительными.

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