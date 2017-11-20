Бортник о "подпиливании ножек" Минского формата

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Верховная Рада приняла правительственный законопроект №7275 о противодействии давлению на бизнес. Законопроект предусматривает установление законодательно обоснованного и обязательного требования по видеофиксации судебного решения о проведении обысков и недопустимости принятия такого решения без адвоката.

Предполагается также запрет изъятия оригиналов финансовых документов, серверов, компьютеров и телефонов предпринимателей при обысках и видеофиксация таких обысков. Запрещается безосновательное открытие одних и тех же дел и устанавливается ответственность правоохранителей за неправомерные действия в отношении предпринимателей. В народе его окрестили законом против "маски-шоу". На Закарпатье силовики провели спецоперацию по борьбе с контрабандой и так зазываемой "частной границей" с Венгрией. А из государств Европейского континента только три проголосовали против предварительного утверждения резолюции Генеральной ассамблеи ООН, среди которых Белорусь, что в Киеве назвали "ножом в спину".

По мнению политолога Руслана Бортника, закон "О маски-шоу", который вчера праздновали Гройсман, Петренко и депутаты — это просто явка с повинной.

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"Ведь когда Премьер или Министр юстиции говорит, что силовики терроризируют бизнес возникает логичный вопрос — а кто же ими управляет? Тот же Гройсман, Петренко и коалиция. И сегодня силовики не имеют права на незаконные обыски, не могут нарушать установленные процедуры их проведения — в том числе, идентификацию, видео и фотофиксацию, понятые…. но они это делают… и будут делать — новый пиар-закон им не помеха. Поэтому попытка пиарится на теме борьбы с "маски-шоу"- это самострел со стороны правительства. Или период "бурного дележа" активов предшественников прошел и теперь стоит другая задача — удержать поделенное?" - пишет политолог на своей странице в соцсети.

Спецоперация против "контрабандистов" на Закарпатье в регионах компактного проживания венгров (где они контролируют все и вся, живут фактически в своей общине) с применением бронетехники и авиации скорее всего имеет политические корни, уверен Руслан Бортник.

"Это игра мускулами перед глазами Венгерского правительства, которое в последнее время заняло очень острую и бескомпромисную позицию по языку образования и перспективам украинской евроинтеграции. Ждем "спецоперацию" на границе с Румынией и Польшей)", — подчеркивает эксперт.

Как отмечает Руслан Бортник, после голосования Белоруссии против украинской резолюции по Крыму начались особенно активные попытки "подпиливания ножек" Минского переговорного стола.

"Ирина Геращенко (зампред Парламента и участник переговоров в Минске) назвала это "ножом в спину", а политики попроще так вообще призвали проводить диверсии в этой стране. Это при том, что Беларусь так голосует традиционно — из года в год, а украинскую резолюцию не поддержало более 90 стран, "против" высказались Индия, Китай…. Когда будем диверсионные группы в Китай засылать? Но, шутки-шутками, а за этим может стоять более серьезная игра направленная на дискредитацию Беларуси в качестве площадки для переговоров и полного сворачивания Минского переговорного формата… "Пилите Шура пилите…", - отмечает Руслан Бортник.