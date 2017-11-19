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    Общество

    Стали известны сроки разминирования Донбасса

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    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (232)

    (обновлено: )68
    По данным Министерства обороны, взрывоопасными предметами усеяны около 7 тыс квадратных метров подконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей.
    Разминирование в Донбассе. Архивное фото
    Пресс-центр АТО

    КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. На разминирование территорий в Луганской и Донецкой областях Украине понадобится минимум 10-15 лет. Кроме того, это потребует огромных затрат, сообщает DT.UA.

    По информации Минобороны, минами и взрывоопасными предметами сегодня усеяны около 7 тысяч квадратных километров подконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей. Не все эти участки заминированы. Но они потенциально опасны.

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    Так, на сегодня удалось разминировать лишь около 25 га сельхозугодий, 70 га акватории, 1152 км автомобильных дорог, а также 712 км железных дорог. С начала АТО группами разминирования Вооруженных сил Украины обнаружено, обезврежено (уничтожено) более 17 тысяч взрывоопасных предметов.

    "Если себестоимость мины колеблется в пределах от 3 до 30 долларов, то на ее обезвреживание нужно потратить 300-1000 долларов. Например, в Хорватии по программе разминирования на 2009-2019 годы будет использовано 550 млн евро, в том числе средств международных доноров", — заверяют эксперты.

    Украине, по мнению специалистов, для этого понадобится не один миллиард долларов, и ей самостоятельно с этим не справиться. О готовности поддержать Украину уже заявили НАТО, ЕС, ОБСЕ, ООН, Женевский международный центр гуманитарного разминирования, а также отдельные страны.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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