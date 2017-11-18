За давление на бизнес силовики не несут ответственности - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Накануне в профильном комитете Верховной Рады одобрили документ, направленный на защиту украинских бизнесменов от "наездов"силовиков. Владимир Гройсман на это заявил, что надеется на принятие документа в четверг, 16 ноября.

Насколько серьезна проблема давления силовых органов на украинский бизнес, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил председатель Всеукраинского объединения предпринимателей "Новая формация" Вячеслав Кредисов.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи може прийняття цього закону вирішити проблему щодо тиску силовиків на бізнес? Наскільки зараз для українського бізнесу актуальна проблема "маски-шоу"?

— Дійсно, один законопроект нічого не вирішить, треба відверто казати. Але те, що він важливий, це факт. У всьому розвиненому світі, в нормальних країнах — наша країна теж нормальна, але є ще більш розвинені — маски-шоу так звані, вони відбуваються тільки у випадках, коли це є злочин проти людини, чи це тероризм, чи це зрада державних інтересів. У нас, на жаль, використовують направо, наліво, і, здебільшого, в економічній сфері. А якщо відверто казати, дуже часто це зв'язано з тим, що правоохоронці після того розуміють, що до них прийдуть вдячити. Як відбувається процес? Приблизно, таким чином. Заходять в компанію, забирають оригінальні документи, комп'ютери, диски, таке інше, а потім кажуть: в нас вже кримінальна справа — два роки, а бізнес-компанія не може без документів, їм потрібно показувати їх в різних місцях, в судах, тому вони після того домовляються. Можливо, таке образне порівняння, але найбільш улюблена гра не тільки України, а взагалі у світі, це — футбол. Так от приблизно це так, коли гра в футбол, але з однієї сторони ворота є, а з іншої сторони — немає. Тобто зі сторони правоохоронців немає жодної відповідальності.

Приймається цей законопроект, потім до підприємців приходять з "маски-шоу" представники або ГПУ, або СБУ. До кого звертатися про порушення, які були допущені представниками топових силових структур?

— Правоохоронних органів, які сьогодні мають право заходити на підприємства, отримувати будь-які документи, точно біля десяти, а навіть більше. Тому навіть зменшення кількості — це вже великий крок вперед. По-перше. По-друге, сьогодні все ж таки в суспільство стало більш демократичним. Це я кажу не для того, щоб підлеститися під владу, я відверто кажу, сьогодні якщо щось відбувається, про це кажуть. Каже телебачення, радіо, люди, інтернет, і це — дуже великий крок вперед. Тому що це дає можливість принаймні казати, що той, хто сидить на посаді, генерал чи майор, він вже має розуміти формулу відповідальності. Якщо він порушив закон, це дуже велика різниця. Люди, до речі, в погонах чітко розуміють, що то є закон. Якщо в нього по закону є можливість, вони можуть посилатися, що це був тероризм, приходять на якусь компанію, а потім кажуть: там була підозра в чомусь. Такі, можливо, зловживання будуть, але не масово.

Які галузі економіки, які підприємства, в першу чергу, потерпають від уваги правоохоронців?

— Байдуже, які. В маленький бізнес заходить лейтенант, в середній бізнес — підполковник, в великий бізнес — генерал.

Тобто кожен на своєму рівні?

— Абсолютно так. Тому потерпали і потерпають всі до одного. На жаль, ми ще не дуже розвинена країна. В Європі це в принципі неможливо. Питання, пов'язане з економікою, це — тільки суд. Щось зробив не те підприємець? Заплатить податки, заплатить штрафи, і казна від того тільки виграє.

Нещодавно в країні з'явився бізнес-омбудсмен. Він якимось чином допомагає у вирішенні проблем, пов'язаних з правоохоронцями, з їх візитами?

— Я поки що його не відчуваю. Але навіть наявність такої посади — це дуже позитивний сигнал для суспільства. Це сигнал від керівництва країни, це сигнал від політичного керівництва країни для бізнесу. Я не знаю особисто цю особу, але посада — дуже позитивна для розвитку бізнесу. І тому в цьому я підтримую.

Ще одна проблема — це рейдерські захоплення в аграрному секторі або взагалі господарств і підприємств, або просто врожаю. Цю проблему якимось чином можна вирішити?

— Якби в нас були утиски тільки в аграрному секторі, повірте, всі б з аграрного полізли в інший сектор. Але в який сектор ви не зайдете, наприклад, будівництво в Києві, приблизно, те ж саме. На жаль, потерпає сьогодні бізнес в різному напрямку. А вирішити — можна. Головна проблема в головах, у ментальності українців. Українець, який сьогодні працює в погонах, це — теж українець. Якщо він зрозуміє, що це — неправильно, якщо хоча б один раз показово генерал буде звільнений якийсь, чи полковник, чи майор, чи лейтенант, за те, що він зробив шкоду для бізнесу. Тому що бізнес — це робочі місця, це податки, це забирання на себе соціальних чи інших якихось проблем. І якщо це буде, відбудеться, і про це будуть знати, в тому числі завдяки вам, ЗМІ, повірте, в головах зміниться ситуація. Тільки таким чином можна щось поміняти.

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Згідно з результатами щорічного дослідження Інституту економічних досліджень і політичних консультацій, у минулому році на 68% малих та середніх підприємств були перевірки, причому більше 60% цих перевірок закінчувались штрафними санкціями. У цьому році яка ситуація?

— Поки не буде прийнятий не тільки закон, а сигнал, знаєте, зараз кажуть — вектор чи меседж зверху не прийде до суспільства. Наприклад, той факт, що про це прем'єр каже, президент країни каже, це — дуже позитивно, що він каже: силовики, не лізьте до бізнесу, займайтеся тим, чим ви займаєтеся, безпекою країни, захистом інтересів приватної особи, приватною власністю, не лізьте в бізнес. Тобто поки що краще, відверто, не було. Якщо закон буде прийнятий, подивимося, як буде далі. Принаймні, бізнесова спільнота точно це підтримає. Це я гарантую.

Коли ввели мінімальну заробітну плату 3 200 гривень, тоді говорили, що будуть приходити на підприємство окремі інспектори і будуть дивитися, чи сплачують таку мінімальну заробітну плату, чи є співробітники, яких виводять за штат? Це заважає підприємцям?

— Такі перевірки є, але, здебільшого, вони не заважають бізнесу. Теж не треба казати, що у бізнесу працює тільки хороші, а в силовиках — тільки погані люди. Зрозуміло, як-то кажуть, коні мають розуміти, що існує тигр, він має ричати, миші мають розуміти, що кіт існує. Тобто я не кажу, що підприємець — це поганий, я просто кажу таким чином, що він має розуміти, що перевірки можуть бути. Єдине, у нього не має бути патологічний страх, що йому закриють бізнес, тоді він втратить взагалі всіх, хто в нього працює тощо. Ці перевірки, вони не є проблемою. Проблема є, коли приходять, забирають печатки, забирають установні документи, забирають комп'ютери, і практично повністю паралізована компанія. Оце є проблема. А коли перевіряють штрафи, для бізнесу це — не проблема.

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К слову, управляющий партнер юридической компании "Юскутум" Артем Афян в эфире "ГС" заявил, что большинство обысков бизнеса можно заменить запросом по предоставлению информации. Он считает, что от "маски-шоу" обезопасить бизнес законом нельзя.