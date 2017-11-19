ВСУ заявили о большом числе раненных военных в Донбассе

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. Военные заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 30 раз открывали огонь по их позициям, четверо военных получили ранения.

Как сообщает пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки ополченцы Донбасса провели "30 прицельных обстрелов позиций ВСУ по всей линии соприкосновения".

"В результате вражеских обстрелов четверо военнослужащих сил АТО были ранены. Им оказали неотложную медицинскую помощь и доставили в военные лечебные учреждения", — говорится в сообщении.

По данным украинских военных, на луганском направлении огонь велся из 120-миллиметровых и 82-миллиметровых минометов, гранатометов, стрелкового оружия и БМП вблизи Луганского, Новотошковского, Новоалександровки, Зайцева, Крымского и Золотого. На донецком направлении, как заявляют силовики, огонь велся из пехотного вооружения по позициям в районе Павлополя, Авдеевки и Песков.

Ранее руководитель представительства самопровозглашенной ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе близка к срыву всех достигнутых ранее договоренностей, если не вернуть диалог в политическое русло, может наступить "точка невозврата".