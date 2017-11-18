Силовики сообщают об обострении и гибель военного в Донбассе

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. Силовики заявили в субботу, что ополченцы 25 раз нарушили режим тишины в Донбассе за минувшие сутки, убит один военный.

Как говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook, на донецком направлении ополченцы вели обстрел из пехотного вооружения по опорным пунктам их сил недалеко от Авдеевки, Марьинки и шахты Бутовка.

Силовики утверждают, что на луганском направлении из 120-миллимитровых и 82-миллиметровых минометов ополченцы вели огонь по защитникам Трехизбенки, неоднократно из таких же видов минометов и гранатометов наемники обстреливали защитников Троицкого и Луганского. Они добавляют, что обстрел велся неподалеку от Новозвановки, а с пехотного вооружения обстреляны были позиции у станиц Луганской, Новолуганского, Светлодарска и Золотого.

"На Донецком трижды оккупанты открывали огонь из минометов разного калибра, гранатометов и стрелкового оружия по украинским воинам, которые держат оборону возле Павлополя. Также обстрелы велись вблизи Авдеевки из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а защитников Марьинки обстреливали из крупнокалиберных пулеметов", — заявили в пресс-центре.

"В общем, количество обстрелов достигло 25. Один военный был убит, один — ранен", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции силовиков.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.