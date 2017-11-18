ДНР: ситуация в Донбассе близка к срыву всех договоренностей

ДОНЕЦК, 18 ноя — РИА Новости Украина. Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе близка к срыву всех достигнутых ранее договоренностей, если не вернуть диалог в политическое русло, может наступить "точка невозврата", заявил РИА Новости руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

"Все заявления украинской стороны о намерениях соблюдать режим прекращения огня сделаны для Европы и являются абсолютно популистскими. Идет третий месяц перемирия, а со стороны Украины не выполнены даже базовые условия. Кроме того, украинская сторона регулярно нарушает режим тишины: в ход идут РСЗО, тяжелая артиллерия и бронетехника. Доверие к их обещаниям падает с каждым днем. Ситуация близка к срыву в "штопор". Если не вернуть диалог в политическое русло, может наступить точка невозврата", — сказал Якубов.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.