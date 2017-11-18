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    Американские военные посетила зону АТО в Донбассе

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    Делегация вооруженных сил США во главе с атташе по вопросам обороны при посольстве США в Украине полковником Томасом Уоффордом с многодневным рабочим визитом посетила район проведения антитеррористической операции.
    Военная делегации США посетила район спецоперации в Донбассе
    Прес-центр штабу АТО

    КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. Делегация вооруженных сил США посетила с рабочим визитом район антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, сообщает пресс-центр Штаба АТО.

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    "Делегация вооруженных сил США во главе с атташе по вопросам обороны при посольстве США в Украине полковником Томасом Уоффордом с многодневным рабочим визитом посетила район проведения антитеррористической операции", — говорится в сообщении.

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    По данным пресс-центра, в ходе рабочей поездки американская военная делегация посетила позиции подразделений воинских частей Вооруженных сил Украины, которые выполняют боевые задачи на линии соприкосновения.

    Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

    Прес-центр штабу АТО
    Военная делегации США посетила район спецоперации в Донбассе

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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