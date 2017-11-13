Человечество уже проиграло войну искусственному интеллекту

РИА Новости Украина

Искусственный интеллект уже меняет наши привычки, завтра он перевернет нашу цивилизацию, утверждает в интервью Sputnik Лоран Александр, один из самых известных французских ученых, "гуру искусственного интеллекта", как его называет пресса, в своей книге "Война разумов, искусственный интеллект в сравнении человеческим".

"Сегодняшний мир исчезнет", — пишет он, добавив, что "этические и философские дебаты только начинаются". Мы сталкиваемся с переворотом цивилизации, и Европа, по его убеждению, опаздывает на эту войну с искусственным интеллектом.

Искусственный интеллект – это война

Существует четыре геополитических образования: США с Силиконовой долиной, освоившей все, стремительно набирающий темпы Китай, Россия, понявшая геополитический расклад, даже при отсутствии информационной мощи, сопоставимой с Силиконовой долиной или с Китаем. Путин этим летом заявил: тот, кто будет лидировать в области искусственного интеллекта, будет властелином мира. … И, наконец, ничего не понявшая Европа, у которой нет технологической мощи США или Китая, нет и геополитического видения Путина. В отношении технологий Европа не поняла, что искусственный интеллект – это война. Европа считает, что на будущее тысячелетие ей обеспечен мир. Мы возвращаемся к конфронтации между биологическим мозгом и геополитическими объединениями.

Боги и жертвы?

Есть области, где искусственный интеллект превзойдет человеческий разум. Пока не существует сильного искусственного интеллекта, который бы знал, что он существует. Но даже не знающий о своем существовании искусственный интеллект может диагностировать рак лучше самого блестящего в мире онколога. У сообразительных и умных будет еще больше денег и работы. Другие же могут оказаться в сложном положении. Поскольку мы не усовершенствовали школы, не подумав о тех, кто менее способен достичь успеха, существует опасность появления Богов и никчемных людей: может появиться малочисленная интеллектуальная аристократия, управляющая миром, в котором полчище потерпевших бедствие вынуждено довольствоваться безусловным основным доходом.

Табу на интеллект?

Интеллект – это табу: тот факт, что он источник власти – табу. Такова реальность: властью наделены самые умные. Меланшон (Mélenchon) возглавляет движение "Непокоренная Франция" (Insoumis) не потому, что он лучше других расклеивает плакаты. Во всех сферах деятельности власть принадлежит умным. Путин пришел к власти в России, потому что он оказался умнее других при крахе коммунистического режима. Существует опасность интеллектуального апартеида. Мы перейдем от табу на интеллект и его измерения с помощью коэффициента (QI), к наваждению: будем наблюдать, развивать наш биологический интеллект, чтобы нас не подавил искусственный интеллект.

Провал консерватизма?

Мы оказываемся в отвратительном, с точки зрения морали, положении: впервые в истории человечества отпадет необходимость в не слишком способных людях. Всегда находилась работа для не очень сообразительных людей. Но в эпоху искусственного интеллекта и роботов к 2040/2060 году они станут не нужны и окажутся в очень сложном положении, если им не помочь.

Те, кто не станут трансгуманистами, исчезнут по двум причинам: потому что откажутся использовать биологические, информационные, познавательные и нанотехнологии (NBIC) для того, чтобы жить дольше, и их станет меньше. Трансгуманисты же автоматически окажутся в большинстве. Они раньше других обратятся к технологии развития мозга, будут умнее биоконсерваторов и в результате придут к власти: демографической, а затем политической. Не исключено, что в среднесрочной перспективе биоконсерваторы будут вытеснены трансгуманистами.

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"Отсталые" интеллектуалы?

Утверждая, что Интернет – самое ужасное, что создало человечество, Ален Финкелькраут (Alain Finkielkraut) не способствует нашему развитию. У некоторых наших философов нет электронного адреса, мобильного телефона или же у них старые модели Nokia, они староваты: я имею в виду их психологический возраст. Они все еще на уровне программы Высшей нормальной школы ("Normale Sup") 60-х годов. … Консерватизм, подобный тому, что мы видим у Финкелькраута, бесполезен и будет сметен технологическим прогрессом…

Мы не можем допустить, чтобы интеллектуальная элита бросила на произвол судьбы миллионы менее одаренных людей. Нужно сократить интеллектуальное неравенство. Необходимо распределить интеллект во избежание несправедливого общества.

Нейротехнологический фашизм?

Некоторые представители Силиконовой долины, например один из вице-президентов Google Рэймонд Курцвейл (Raymond Kurzweil), хотели бы, чтобы мы слились с микропроцессорами, чтобы мы отказались от физического тела. На мой взгляд, тело надо сохранить. Мне бы не хотелось стать разновидностью нейросферы, не имеющей индивидуальности. Это новое проявление нейротехнологического фашизма. Кроме того, надо сохранить элемент случайности. Без случайности нет жизни. Мы должны сохранить элемент случайности, чтобы жизнь по-прежнему имела смысл.