В Китае робот-стоматолог вставил пациенту 2 импланта

Перед операцией медики задали направление и угол движений и установили параметры глубины, необходимые для того, чтобы новые зубы встали на место максимально точно, сообщает South China Morning Post.

Отмечается, что робот установил импланты с погрешностью 0,2-0,3 миллиметра, что отвечает всем стандартам.

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По словам экспертов, для Китая такая разработка особенно актуальна, поскольку в стране не хватает квалифицированных дантистов. Исследования показали, что в год в стране устанавливается порядка миллиона имплантов, однако многим пациентам после операции снова приходится обращаться к стоматологу из-за хирургических ошибок.